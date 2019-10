RoAid, membră a Reţelei Europene a Practicienilor în domeniul cooperării pentru dezvoltare Potrivit unui comunicat transmis de MAE, noul statut de membru reprezinta pentru RoAid o oportunitate de colaborare si dezvoltare de parteneriate cu alte agentii europene, contribuind la consolidarea relatiilor in domeniu la nivel european. Fondata in 2007, Reteaua reuneste experti din organizatiile europene de cooperare pentru dezvoltare si din cadrul UE, cu scopul de a impartasi informatii, experiente si de a crea sinergii pentru armonizarea politicilor europene de dezvoltare si de a asigura o politica de cooperare eficienta in intreaga lume. Prin activitatile sale, Reteaua contribuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

