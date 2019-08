Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu energia electrica in zona Calea Lipovei din Timisoara au fost rezolvate, iar locuitorii pot dormi linistiti. The post Problemele cu energia electrica in zona Calea Lipovei au fost rezolvate! Ce au aratat ultimele verificari din aceasta seara appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii din Timișoara au intrat in alerta dupa ce cei de la Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizați despre dispariția unei minore, de 16 ani. Conform informațiilor primite, miercuri, la ora 21, Maria Cristina Voicu ar fi plecat de pe strada Piața Aurel Vlaicu din Timișoara, iar pana…

- Ripensia a dat lovitura in prima etapa. Daca in primul duel argeseano-timisorean al weekendului, Mioveniul s-a impus pe Bega cu ASU Poli de Ziua Timisoarei, in aceasta seara ros-galbenii le-au stricat sarbatoarea de 66 de ani a celor de la FC Arges. Trupa lui Alexandru Pelici s-a impus cu 2-1 in urma…

- Primaria Municipiului Arad va introduce o noua taxa pentru absolut toți aradenii. Ei vor plati bani pentru o asociație cu sediul in Timișoara, dar care va face imagine unui partid politic. Dupa modelul ADISIGD și ADI Apa-Canal, unde majoritatea angajaților sunt membri sau simpatizanți PNL, pe salarii…

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Una din echipele serioase din județul Timiș iși schimba viziunea in perspectiva noului sezon. CSC Ghiroda a incheiat ultimul sezon pe locul 11 in Liga 3, seria a Iv-a, chiar daca la finele turului era pe loc retrogradabil. Experimentata echipa de langa Timișoara a fost peste colegele timișene din Giarmata…

- Ripensia Timișoara ar putea ramane fara antrenorul Alexandru Pelici (45 de ani), dupa rezultatele modeste inregistrate in acest retur al Ligii 2. Dupa nici jumatate de an pe banca tehnica a Ripensiei, antrenorul a dat de ințeles ca iși dorește sa pregateasca o echipa cu un obiectiv mai indrazneț decat…