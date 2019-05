Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele sondajului exit-poll realizat de CURS-Avangarde la alegerile europarlamentare arata diferente majore de la o regiune la alta. Poate cea mai mare schimbare fata de 2016 este în Bucuresti, unde Alianta USR-PLUS a reusit o victorie zdrobitoare.

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, in perioada 20 – 21 mai 2019, va avea loc reuniunea informala a miniștrilor mediului din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul Informal de Mediu). Evenimentul se va desfașura la București, la Palatul Parlamentului…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un accident rutier, va fi depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Informația a confirmata pentru Libertatea de avocata Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale designerului. Autopsia lui Razvan Ciobanu s-a incheiat astazi,…

- Ministerul Educației a pregatit numeroase schimbari majore pentru elevii din Romania, intr-un demers prin care se dorește schimbarea sistemului de invațamant, cu scopul de a-l moderniza și de a-l face nu doar mai performant, ci și mai placut elevilor. De data aceasta, Ecaterina Andronescu a anunțat…

- SCM Ramnicu Valcea ramane favorita la castigarea titlului national, desi a fost invinsa de CSM Bucuresti, cu scorul de 30-29 (12-12), miercuri seara, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea,...