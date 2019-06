Rezultat moţiune de cenzură. Caramitru: Asta s-ar fi întâmplat în orice stat din lume "Singura veste buna de azi este ca se confirma cat de prosti sunt aștia din PSD și ALDE (și da - imi pare rau sa o zic - și din PNL). Peste tot in lume - cand ai luat un scor foarte slab la niște alegeri, declanșezi alegeri anticipate și schimbi șeful partidului. Fara sa fii fortat de opoziție. De ce? Pentru ca - daca amani, te erodezi și mai rau pana la urmatoarele alegeri. Deci schimbi “povestea” și intri in campanie, dai un reset rapid si mai ai o șansa sa iei voturi cat de cat. E o metoda testata și tipica peste tot. La noi - nu și nu. Stau ca niște natangi legati unii de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

"Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL - USR - PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania, plus ceva 'scursura' suplimentara…

