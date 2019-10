Rezidențiatul va fi amânat pentru 8 decembrie Noul calendar al examenului de rezidentiat! Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca examenul de rezidentiat, care ar fi trebuit sa aiba loc pe data de 17 noiembrie, va fi amanat pentru 8 decembrie, din cauza ca nu are cine semna cele șapte ordine de ministru necesare. Sorina Pintea a declarat, vineri, ca motivul amanarii consta in faptul ca nu are cine sa semneze ordinul de examen, in condițiile in care nu exista ministru la Educație. Mii de absolventi de Medicina, Stomatologie si Farmacie ar fi trebui sa sustina testul pe 17 noiembrie. Metodologia de organizare se aproba prin… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Ministrul Sanatații a anunțat vineri ca se amana concursul național de intrare in Rezidențiat, programat inițial pentru 17 noiembrie. Examenul va fi in 8 decembrie 2019. Decizia a fost luata pentru ca ordinele comune pentru organizarea examenului nu au putut fi emise, din cauza faptului ca nu este deocamdata…

- Examenul de rezidențiat se amana. Nu exista ministru la Educație ca sa semneze ordinele de examen! Examenul de rezidentiat pentru studenții de la Medicina se amana din cauza faptului ca nu exista un ministru la Educație, care sa semneze ordinele de examen, a anunțat ministrul Sanatații Sorina Pintea,…

- Examenul de rezidentiat de anul acesta se amana pentru data de 8 decembrie, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, potrivit antena3.ro Pintea a declarat ca motivul amanarii consta in faptul ca nu are cine sa semneze ordinul de examen, in lipsa unui ministru al Educatiei.Mii de absolventi…

- Examenul de rezidentiat, cel mai important in Medicina, este in pericol sa nu poata fi organizat la timp pentru ca nu exista ministru la Educatie. Mii de absolventi de Medicina, Stomatologie si Farmacie ar trebui sa sustina testul pe 17 noiembrie.

