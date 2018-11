Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie pe care Ministerul Sanatatii il organizeaza duminica. Examenul are loc in sase entre universitare, fiind disponibile 5.415 posturi, scrie News.ro.Ministerul…

- Peste 1.360 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie vor sustine examenul de rezidentiat la Iasi, au anuntat, miercuri, reprezentantii institutiei de invatamant superior.

- Un numar de 8.420 de candidati s au inscris pentru a participa la admiterea in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, anul acesta fiind scoase la concurs 4.357 de locuri, informeaza Agerpres.roConcursul de admitere va fi organizat duminica, 18 noiembrie, si urmeaza sa se desfasoare…

- Peste 8.400 de absolventi de Medicina, Medicina dentara si Farmacie s-au inscris pentru sustinerea examenului de rezidentiat, care se va desfasura la nivel national, in data de 18 noiembrie. Aproape 5.000 de locuri sunt scoase la concurs, scrie Mediafax.Peste 8.400 de candidati s-au inscris…

- Examenul va fi organizat de Ministerul Sanatații, duminica, 18 noiembrie, in șase centre universitare, in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. Absolvenții facultaților de Medicina, Medicina dentara și Farmacie se pregatesc pentru concursul de intrare in Rezidențiat din acest an, care…

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie se va desfasura duminica, 18 noiembrie, in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, anunta Ministerul Sanatatii. In a doua decada a lunii octombrie, Ministerul va ...

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat duminica, 18 noiembrie, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca, la fel ca in anii trecuti, acesta se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- Ministrul muncii și justiției sociale, Lia Olguța Vasilescu, a fost prezenta, ieri, la deschiderea anului universitar de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova. In acest context, a anunțat noile proiecte pentru sistemul sanitar din regiunea Oltenia și a ...