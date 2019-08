Stiri pe aceeasi tema

- Alibaba Group, cea mai mare companie de comert electronic din China, isi amana listarea de 15 miliarde de dolari care ar fi trebuit sa aiba loc la Hong Kong, din cauza turbulentelor politice din centrul financiar asiatic, au declarat surse apropiate situatiei, citate de Reuters, potrivit news.roPlanurile…

- China își va folosi puterea pentru a înabuși protestele din Hong Kong daca situația se va deteriora și mai mult, a declarat joi ambasadorul chinez la Londra, potrivit Reuters. ”Daca situația din Hong Kong se va deteriora și mai mult … guvernul central nu va sta cu mâinile…

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale, transmite…

- Bursele din intreaga lume inregistrau vineri scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Anheuser-Busch InBev NV a anuntat ca nu va merge mai departe cu planificata listare la Bursa de la Hong Kong a afacerii sale din regiunea Asia-Pacific - Budweiser Brewing Company APAC Ltd - in ceea ce ar fi fost cea mai mare Oferta Publica Initiala (IPO) din acest an, transmite Reuters preluat de…

- Ambasadorul chinez la Londra, Liu Xiaoming, si-a exprimat miercuri regretul privind pozitia guvernului britanic fata de situatia din Hong Kong si a cerut Marii Britanii sa evite orice noua 'ingerinta', avertizand in privinta unei posibile degradari a relatiilor intre China si Regatul Unit, relateaza…

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.