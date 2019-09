Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in perioada 1 ianuarie-31 iulie 2019, a crescut cu peste 9 % fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un raport al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Raportul, facut public ieri, arata ca de la…

- Trei cursuri de formare profesionala, pentru 43 de persoane – sunt programate sa se desfașoare in luna august, in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Este vorba despre doua cursuri de fasonator mecanic, care vor reuni, in total, 28 de persoane, și un curs de agent…

- O delegație a secției de X-Trail (alergari montane) din cadrul Școlii de Gimnastica „Botoș Liviu” din Sfantu Gheorghe a participat la concursul internațional de anduranța „Jahorina Ultra Trail”. Competiția s-a derulat la sfarșitul saptamanii trecute (26-28 iulie 2019) in localitatea Jahorina din Bosnia…

- In ultima vreme se vorbește tot mai mult despre colectarea selectiva a deșeurilor. La tot pasul, primim flayere publicitare, in ziare citim cum sa selectam gunoiul și care sunt motivele pentru care trebuie sa o facem. Din pacate nu toata lumea se conformeaza, fie din comoditate, indiferența sau neincredere.…

- O echipa compusa din artiști de circ și profesori de teatru, din Finlanda, se afla zilele acestea in Araci (din comuna covasneana Valcele), pentru a susține o tabara și ateliere de circ, pentru copiii din sat. Tabara este la prima ediție, iar activitațile acesteia sunt gratuite, scopul fiind de a le…

- UPDATE: Parapantisul francez a fost gasit conștient la o pensiune din localitatea Greșu, județul Vrancea,a informat ISU COVASNA. Potrivit aceleiasi surse, s-au deplasat la fața locului 2 ambulanțe Smurd de la Tg. Secuiesc – județul Covasna și de la Vidra – județul Vrancea. Acesta acuza…

- 68,10% din totalul elevilor din județul Covasna care au susținut probele Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a, au obținut note peste 5, arata rezultatele inainte de contestații. In județul Covasna, la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a s-au inscris 1652 elevi și au participat la probe 1558…

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și laborator,a inaugurat pe data de 3 iunie primul sau centru modern de recoltare din județul Covasna. Rețeaua Synevo a atins astfel, la nivel național, un total de 106centre de recoltare, plus 17 laboratoare. Synevo este prezent in acest…