Stiri pe aceeasi tema

- In runda viitoare (24 martie), CS UAV se va deplasa la Buzau. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link…

- Pana acum nu s-a anuntat oficial un spin-off despre viata tanarului sau adolescentului Luke Skywalker, iar unii sustin ca nici nu ar fi perioada cea mai ofertanta din viata personajului pentru un film derivat. Initial, Mark Hamill a spus ca i-ar placea ca Sebastian Stan sa joace rolul lui Luke Skywalker,…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Știre in curs de actualizare… Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Iata, in continuare, poziția clubului UTA, ceruta de noi in cursul zilei de ieri: “Am luat la cunoștința și ințelegem decizia suporterilor, cu mențiunea ca noi consideram, in continuare SCU un pilon important al proiectului UTA. Asta, cu toate ca am luat o decizie cu care SCU nu este de…

- Actrita in varsta de 57 de ani a fost diagnosticata cu cancer la san in septembrie 2017 și a inceput imediat un agresiv tratament. La inceputul lui ianuarie, aceasta a anuntat ca a incheiat chimioterapia, iar, in februarie, a fost supusa unei interventii chirurgicale, actrita fiind in perioada de…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Hotel ibis Styles Arad angajeaza personal pentru urmatoarele funcții: – economist ( contabilitate primara si resurse umane) – spalator vase – ajutor bucatar – bucatar – femeie de servici – camerista și recepționer.…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Foto: ISU Semenic Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Betty Ice Timisoara angajeaza manipulant depozit frigorific, agent de vanzari cu permis categ. B, soferi cu permis de conducere categ. B+C. Persoanele interesate pot depune un CV la adresa timisoara@bettyice.ro. Telefon: 0256 21 00 43. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Incepand cu data de 23 februarie și pana pe 11 martie puteți vizita, in cadrul Atrium Mall, Targul de Marțișor care deschide sezonul de primavara. Zeci de expozanți regionali și din toata țara vor expune marțișoare lucrate manual dupa tipare tradiționale, dar și reinterpretari moderne ale…

- Detalii la 0762244205, CV-urile se pot depune la madalina.berca@retim.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter a link.…

- Actrita a venit imbracata intr-o rochie din catifea neagra, care i-a accentuat si mai multa silueta zvelta. Multi fani s-au aratat ingrijorati de starea de sanatate a actritei, considerand “excesiva” pierderea sa in greutate. Angelina Jolie s-a aparat intotdeauna de aceste…

- Papa Sam cel mai tare la mancare, angajeaza personal: – ospatar – barman – ajutor bucatar – sapaltor vase – pizzer/brutar – preparator salate Tel: 0752192380 (intre 09:00-16:00) CV pe email: cameliafurdea@yahoo.com…

- Jandarmii caraseni au fost chemati, marti, in jurul pranzului, sa intervina in incident, fiind sesizati ca barbatul a distrus un aparat destinat jocurilor de noroc. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au putut constata ca protagonistul este resiteanul de 37 de ani, care pe fondul unei stari…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Se ofera salariu fix. Info: 0752 210 828 intre 09:00-17:00” Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga…

- „In urma celor constatate, jandarmii caraseni au procedat la intocmirea actelor de constatare sub aspectul savarșirii unor fapte de natura penala asimilate infracțiunii de contrabanda“, ne asigura oamenii legii, care au confiscat intreaga cantitate de tigarete, urmand ca organele abilitate…

- La fața locului s-a deplasat o autospeciala a pompierilor militari de lucru cu apa și spuma și doua ambulanțe de la SAJ Bihor. Potrivit primelor informații, victimele nu au suferit rani grave și au primit ingrijiri de la echipajele medicale. Polițiștii rutieri continua cercetarile…

- Marius Vizer și Irina Nicolae s-au casatorit in anul 2015 la Budapesta. Marius Vizer (59 de ani) mai are un baiat, Marius Vizer jr. din prima casatorie. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de…

- Barbatul a fost depistat in zona pieței Alfa, in timp ce oferea spre comercializare, dintr-un autoturism, 3.940 de țigarete de diferite marci, netimbrate și timbrate necorespunzator. Țigaretele, in valoare de 1.970 de lei au fost confiscate. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- In cele trei saptamani de la lansare, „Jumanji” a avut incasari totale de 317 milioane de dolari in cinematografele nord-americane, potrivit societatii Exhibitor Relations. Sursa: Mediafax Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- Pentru tinerii cu varste intre 16 și 23 de ani, cursurile pentru avioanele ultraușoare sunt gratuite. Ce interesați se pot adresa Aeroclubului Caransebeș, situat in incinta aeroportului din municpiu, strada Aeroportului nr. 1, de luni pana vineri, intre orele 10-16. Acolo pot primi lamuriri…

- Potrivit primelor informații, se pare ca autoturismul Audi circula dinspre Oradea, iar VW din direcția opusa. In urma impactului violent dintre cele doua autovehicule, o pasagera din Audi a avut nevoie de ingrijiri medicale și a fost transportata la spital. Chiar daca cele doua autoturisme…

- Sistarea este necesara pentru executarea unor lucrari de reparatii la conducta de distribuție a apei potabile aferenta rezervoarelor de 2×750 metri cubi de catre sucursala din Oravita a operatorului (0255/574235). Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism BMW nu s-a asigurat la traversarea intersecției spre Piața Unirii și a acroșat un tramvai Siemens. In urma impactului nu au fost persoane ranite, insa autoturismul și tramvaiul au fost avariate. Pana la deblocarea intersecției,…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Mos Craciun nu a intarziat la intilnirea cu practicantii nobilei arte, toti sportivii fiind recompensati cu cadouri. „Am avut un an bun, in care principalul obiectiv, atragerea copiilor spre box, a fost indeplinit. In 2018 speram sa scoatem capul si in competitiile oficiale, sa obtinem primele…

- Concertul a inceput in jurul orei 22 cand aradenii erau inca neincalziti si timizi, dar acest lucru s-a rezolvat dupa cateva piese autohtone. Desi s-a cantat rock’n’roll sau country, ritmurile maramuresene au fost cele care au umplut de-a binelea ringul de dans, devenit deodata neincapator pentru…

- Play-maker-ul oradean se antreneaza alaturi de coechipierii sai si este apt de joc pentru partida de sambata, cu Timba Timisoara. Cel de-al doilea jucator accidentat al echipei noastre, internationalul Bogdan Nicolescu, continua sa fie indisponibil. El se confrunta cu o problema in zona abdomenului.…

- Din 11 decembrie, zilnic, peste 100 de copii – elevi și preșcolari – insotiti de profesori și educatori, au poposit pe holurile instituției, unde au incantat auditoriul prezent cu minunate colinde, specifice sarbatorilor de iarna. Lasand sacul plin in custodia polițiștilor, acestora le-a…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please…

- Marți, in jurul orei 13:20, un trecator a sunat la 112 deoarece i s-a parut ceva in neregula cand a trecut pe langa autoturism. La fața locului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila SMURD. Din nefericire, barbatul nu a mai putut fi salvat. Conform primelor informații,…