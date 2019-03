REŢETA ZILEI: Rulada de porc cu nuci Rulada de porc cu nuci Mod de preparare Rulada de porc cu nuci Toci nucile si le prajesti intr-o tigaie teflonata. Ceapa si ardeiul le toci cubulete mici si le calesti intr-o lingura de ulei de masline.

Amesteci intr-un castron nucile prajite cu ceapa si ardeiul calit. Adaugi oul batut, pesmetul si condimentele si amesteci. Carnea o bati cu ciocanul de batut carne, adaugi compozitia de nuci, o rulezi si o legi cu ata de bucatarie. Intr-o farfurie amesteci uleiul de masline cu sarea, piperul, nucsoara si boia de ardei si ungi cu acest amestec rulada. Asezi rulada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

