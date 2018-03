Stiri pe aceeasi tema

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, au transmis autoritatile statului vecin politistilor de frontiera romani, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Politia de Frontiera Restrictii de trafic pentru automarfare pe teritoriul Ungariei Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea despre faptul ca in perioada 14 martie, ora 23,00 (ora Romaniei) - 15 martie, ora 23,00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Autoritațile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera ca vor fi impuse restricții de circulație pentru TIR-uri. Maghiarii vor sarbatori pe 15 martie Revoluția de la 1848. Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- O coloana de peste 15 kilometri de camioane s-a format, marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Un barbat urmarit internațional de autoritațile judiciare din Ungaria, pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, a fost depistat de polițiștii din Vaslui. In ziua de 28 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui și polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești…

- Potrivit surselor citate, autoritațile din Serbia au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ca traficul in Punctele de Trecere a Frontierei PF I si PF II este deschis circulatiei doar pentru autoturisme și microbuze. „Autoritațile de frontiera sarbe nu permit…

- Autoritatile de frontiera sarbe nu permit intrarea in Serbia a mijloacelor de transport marfa, indiferent de gabarit, intrucat in zonele Kladovo si Negotin s-a instituit masura interdictiei de circulatie pe drumurile publice.

- Autoritațile sarbe au restricționat traficul la frontiera din cauza vremii. Avand in vedere condițiile meteorologice din Serbia, in aceasta dimineața, autoritațile de frontiera ale statului vecin au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, prin intermediul Centrului Comun…

- Simona Tivis, in varsta de 34 de ani, din Oradea, data in urmarire internationala de statul german pentru furt a fost prinsa de oamenii legii pe Aeroportul din Craiova. Femeia a fost arestata pentru 15 zile.

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca desfașurat, marți, o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere pe raza municipiului.În cadrul acțiunii u fost constatate contravenții la regimul rutier, impunându-se aplicarea a 99 de sancțiuni contravenționale.Conform…

- Vești despre trafic și drumuri blocate de la polițiștii din cadrul Infotrafic! Astfel, potrivit informațiilor, pe DN1 Oradea – Tileagd, judetul Bihor, este semnalata ceata, care reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Polițiștii recomanda conducatorilor auto care aleg aceasta ruta sa sporeasca atentia…

- Aseara, in jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, din Dej, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de peste 0,50 mg/l alcool…

- Laurențiu Maxim s-a asezat, marți, in fața Parchetului Galați, avand cu el mai multe pancarte. El s-a declarat revoltat de faptul ca este singurul cercetat de polițiști. Protestatarul recunoaște ca in ultimii ani a gazduit fictiv sute de cetațeni moldoveni, dar spune ca autoritațile erau informate…

- Cu bebelușul abia nascut, o femeie de 26 de ani din Mureș pornit-o la drum spre Ungaria. In lipsa unor documente care sa-i permita sa-și scoata legal copilașul din țara, tanara mama l-a ascuns sub…propria fusta. Polițiștii de frontiera oradeni au demascat incercarea de trecere frauduloasa a graniței…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante dupa ce oamenii legii au observat ca avea o deplasare sinuoasa cu autovehiculul pe care il conducea, descoperind ulterior ca se drogase.

- La intoarcerea pe teritoriul Romaniei, polițiștii de frontiera pot permite intrarea pe teritoriul tarii a cetațeanului roman care se legitimeaza cu un document de calatorie emis de autoritațile competente romane, a carui valabilitate a incetat, numai dupa efectuarea verificarilor corespunzatoare in…

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60…

- Polițiștii satmareni au desfașurat activitați pentru siguranța circulației pe drumurile publice și a normelor de conviețuire sociala, ocazie cu care au aplicat pe parcursul sfarșitului de saptamana peste 25 de sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, in valoare de aproximativ 11 000 de lei, și…

- Autoritatile ungare au returnat catre Ucraina zece migranti dintr-un grup de 11 care au ajuns in Ungaria la bordul unui avion usor ce a aterizat pe 12 ianuarie in apropierea localitatii Kallosemjen din nord-est, informeaza vineri agentia MTI. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul…

- Ministerul Afacerilor Externe al României a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii României, dupa ce Ambasada României…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt, de asemenea, prioritati ale Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Astfel, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie, in perioada menționata polițiștii rutieri au aplicat 274 de sancțiuni contravenționale…

- La data de 28 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un tanar, de 18 ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis masura internarii intr un centru de detentie pe o durata de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de…

- Politistii de frontiera au anuntat ca vor fi luate in zilele urmatoare o serie de masuri pentru ca trecerea frontierei de stat sa se faca in cele mai bune conditii. Politistii si vamesii se asteapta ca punctele de iesire si intrare in tara sa fie foarte aglomerate in conditiile in care cetatenii romani…

- Traficul feroviar pe sectia de cale ferata 310 Arad - Oradea este oprit sambata seara, intre statiile Zimandu Nou si Santana, in judetul Arad, pentru ridicarea de pe calea ferata a unui autoturism implicat intr-un accident rutier.Potrivit unui comunicat de presa al Centrului Infotrafic din…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Politia Rutiera Ruse R. Bulgaria a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano bulgar, cu privire la restrictiile de circulatie pentru mijloacelor de transport pe drumurile nationale si autostrazile din Republica Bulgaria, pe…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a anuntat ca in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Pentru evitarea aglomerarilor s-a…

- Camioanele asteapta in coloana, marti, pana la sapte ore efectuarea formalitatilor de iesire din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, aflat pe DN7, din cauza unor controale ale autoritatilor ungare asupra tuturor mijloacelor de transport marfa. Camioanele stationeaza pe marginea…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin PTF Nadlac I, pe artera dedicata camioanelor, au ajuns la 500 de minute in cursul diminetii, iar in jurul orei 11,00 au coborat la 400 de minute, respectiv aproximativ sapte ore, conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera. Camioanele stationeaza…

- Trei ucraineni care au intentionat sa scoata din Romania, prin Vama Sculeni, trei autoturisme BMW, au fost retinuti de catre politistii de frontiera. Autoritatile romanesti au descoperit la verificarea documentelor ca cele trei autoturisme aveau numere de inmatriculare si documente austriece false.…

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…

- Doua judete au fost verificate marți de politisti din doua tari. Pe baza colaborarii vechi, politistii bihoreni si cei din Hajdu-Bihar au conceput o misiune de control a celor care nu respecta regulile de circulatie si care transporta persoane si marfuri. Punctul de intalnire a fost…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat in primele 11 luni ale acestui an peste 768.000 de pachete de tigari, in valoare de aproximativ 8 milioane de lei, a declarat intr-o conferinta de presa, marti, seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, comisar-sef Cezar Calin…

- Doi migranti din Afganistan au fost depistati de politistii locali din Timisoara in Targul de Craciun din Piata Victoria, ambii fiind legitimati si predati Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara. ''Politistii locali aflati in patrulare in Piata Victoriei…