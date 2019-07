Restrictii de circulatie in Bucuresti, la finalul saptamanii, pentru mai multe evenimente

Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca in acest weekend, in Bucuresti, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic, avand in vedere desfasurarea unor evenimente.



In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21:00 - 23:00, in Piata Unirii - Fantani Unirii va avea loc "Simfonia Apei".



Astfel, se va restrictiona traficul rutier pe bd. Unirii, segmentul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani).



Ca rute ocolitoare se recomanda:



- Splaiul Independentei - Piata Unirii - bd. Corneliu Coposu;

- bd. Regina Maria…