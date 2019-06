Stiri pe aceeasi tema

- Jared Kushner, consilier si ginere al presedintelui american Donald Trump, si-a expus marti "ideile" pentru Orientul Mijlociu presedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, a anuntat purtatoarea de cuvant adjuncta a executivului de la Bruxelles, Mina Andreeva, citata miercuri de France Presse,…

- Presedintele Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei pentru Afaceri Bugetare a Comitetului Permanent al Adunarii Nationale a Republicii Populare Chineze, Shi Yaobin, in contextul vizitei efectuate de delegatia chineza la Bucuresti. Conform unui comunicat…

- Departamentul Trezoreriei al SUA a refuzat sa transmita catre Congres declaratiile fiscale ale presedintelui Donald Trump, explicand ca 'nu este autorizat' sa faca acest lucru, a indicat ministrul finantelor, Steven Mnuchin, transmite AFP potrivit Agerpres. Intr-o scrisoare adresata luni lui…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei.…

- Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentantilor, a declarat joi ca raportul procurorului special Robert Mueller scoate în evidența "dovezi tulburatoare privind tentativa de obstrucționare a justiției a președintelui Donald Trump", relateaza Mediafax…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Eugen Nicolicea a afirmat vineri, dupa consultarile de la Cotroceni cu Klaus Iohannis, ca Parlamentul va aviza favorabil solicitarea președintelui de a demara referendumul din 26 mai.„Parlamentul va aviza favorabil solicitarea președintelui de a demara…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters. Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul…