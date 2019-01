Republica Moldova suplimentează numărul secţiilor de vot pentru alegerile din 24 februarie De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de buletine de vot, pentru fiecare sectie din strainatate vor fi distribuite 5000 de buletine, si nu 3000 cum a fost pana in prezent. O hotarare in acest sens a fost aprobata vineri de guvernul de la Chisinau, in scopul crearii conditiilor necesare pentru exercitarea dreptului la vot de catre cetatenii din diaspora, se precizeaza in comunicat.



Astfel, numarul sectiilor de vot va fi dublat in Ucraina, Belarus, Cehia, Marea Britanie si Irlanda. In acelasi timp, numarul sectiilor va creste in SUA cu 70%, in Federatia Rusa cu circa 40%, in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016. De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de…

- Conform sondajelor de opinie prezentate de Poll of polls, popularii Europeni vor caștiga alegerile in cea mai mare parte a țarilor Uniunii Europene, incluzand Republica Irlanda, Germania, Austria, Slovenia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Grecia, Cipru și Lituania.Socialiștii vor caștiga in Portugalia,…

- Nationala de tineret a Romaniei a avut parte de sansa mare la tragerea la sorti a grupelor pentru preliminariile Campionatului European 2021, gazduit de Ungaria si Slovenia. Aflata in urna a doua valorica, reprezentativa antrenata de Mirel Radoi a scapat de adversari ca Italia, Franta, Anglia, Germania,…

- Romania U21 si-a aflat marti dimineata, la Nyon, grupa preliminara pentru EURO 2021 si a avut parte de o tragere foarte, foarte buna! Desi puteam intalni granzi precum Italia, Franta, Anglia, Germania, Spania, Portugalia sau Croatia, din prima urna valorica ne-am ales cu Danemarca,...

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Sport pentru Toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Judo si European Judo Union, organizeaza in perioada 7-9 decembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Campionatul European al Cluburilor la Judo – Liga Europei si Liga Campionilor (masculin…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tarile de origine, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, arata datele publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Cea mai mare parte a transferurilor…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…