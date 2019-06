Republica Moldova: Comisie de anchetă pentru elucidarea tentativei de puci Aceasta comisie - care va avea in componenta sa noua deputati si va fi condusa de parlamentarul socialist Vladimir Turcan - va examina modul in care au fost emise deciziile Curtii Constitutionale din 7-9 iunie, prin care a fost dizolvat actualul legislativ, rezultat in urma alegerilor din 24 februarie. Prin decizia sa, Curtea l-a demis temporar din functie pe presedintele Igor Dodon pentru a-i incredinta prerogative prezidentiale premierului la final de mandat Pavel Filip, in conditiile in care Partidul Democrat, al controversatului oligarh Vlad Plahotniuc, nu dorea sa predea fraiele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Majoritatea parlamentara de la Chisinau, formata din deputatii PSRM si cei din Blocul ACUM, a respins in sedinta Legislativului de marti, 18 iunie, initiativa fractiunii PDM cu privire la crearea unei comisii de ancheta ce urma sa elucideze faptul finantarii din Federatia Rusa a Partidului Socialistilor.

