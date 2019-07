Recomandarea OMS de miercuri a fost emisa dupa ce primul caz de Ebola a fost identificat in Goma, un oras cu circa 2 milioane de locuitori, situat in apropierea frontierei cu Rwanda. Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca mai multe fonduri si resurse suplimentare pentru combaterea epidemiei. Tarile invecinate - in special Sudanul de Sud, Uganda, Rwanda si Burundi - sunt in alerta maxima. OMS a facut apel la tarile situate in apropierea Republicii Democratice Congo sa sporeasca procedurile privind coordonarea riscului…