- Aproximativ 1.000 taxiuri, unele venite din alte orase ale tarii, au declansat protestul in Piata Victoriei contra soferilor care utilizeaza platformele de tip UBER/Taxify (Bolt). Mitingul este organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania intre orele 6.00 si 18.00.…

- Vasile Stefanescu, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), spune ca imaginile cu cei sapte taximetristi care snopesc in bataie un client, la Galati, nu fac cinste breslei taximetristilor.

- In noaptea de sambata spre duminica, Robert si-a aniversat ziua de nastere la un restaurant din Galati. Dupa terminarea petrecerii, in jur de ora 4.30 duminica dimineata, tanarul de 19 ani a chemat un taxi. Luase cu el o boxa, pe care a vrut s-o bage in portbagajul taxiului. Pentru ca nu incapea, baiatul…

- Peste 500 de taximetristi si-au parcat, inca de dimineata, masinile in zona Pietei Victoriei, ingreunand pana peste poate traficul. Oamenii s-au declarat nemultumiti de faptul ca pe ei statul ii obliga sa se autorizeze si sa plateasca taxe pentru a face taximetrie, in vreme ce pe soferii de Uber, Taxify,…

- Taximetriștii nu se dau batuți pana nu obțin interzicerea prin lege a aplicațiile de tip ridesharing, precum Uber sau Taxify. Plecand din zona Tineretului, zeci de taxiuri au pornit in seara zilei de 21 ianuarie 2018 in coloana cu destinația Piața Victoriei. Odata ajunși pe bulevardul Lascar Catargiu,…

- Taximetriștii au blocat un bulevard din București Mai multi taximetristi au blocat bulevardul Lascar Catargiu din Bucuresti, protestand fata de functionarea serviciilor de transport în sistem ride sharing (UBER și Taxify). Protestatarii au blocat bulevardul Lascar Catargiu între…