Stiri pe aceeasi tema

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Romana a acordat 17.193 castiguri in valoare totala de 573.400 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc…

- Reportul la Loto 6/49 din 4 ianuarie 2018. Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de caștiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei. Iata rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 ianuarie 2018. Care sunt numerele…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana a organizat primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de caștiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. Au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc si Joker. Iata și numerele…

- Duminica, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana a organizat doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Numerele extrase sunt: Loto 6/49: 43, 36, 2, 42, 32, 28 Loto…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana organizeaza primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de castiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste…

- Duminica, 31 decembrie 2017, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. In acest articol gasiți numerele castigatoare la extragerea LOTO de duminica 31 decembrie 2017.

- Loteria Romana organizeaza in ultima zi din acest an doua trageri, una principala si una suplimentara, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, suplimentand fondul de castiguri cu 350.000 de lei pentru cea de-a doua tragere, informeaza Loteria Romana. Astfel, fondul de castiguri al…

- LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto 6 din 49 – 200.000 de lei, Joker – 100.000 de lei, Loto 5 din 40 – 50.000 de lei. LOTO. La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste…

- Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, programate pe data de 31 decembrie, aduc cate o tragere principala și o tragere suplimentara pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Astfel, pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto…

- Duminica, 24 decembrie, in Ajun, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Craciun. Cu aceasta ocazie, a fost suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49 - 100.000 de leiJoker - 50.000 de leiLoto…

- LOTO, duminica, 24 decembrie, 2017. LOTERIA ROMANA continua seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News va publica, duminica, incepand cu orele 18,00 numerele extrase.

- Tragerile Speciale Loto de Craciun au loc duminica, 24 decembrie. Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49 21 DECEMBRIE 2017: REZULTATE LOTO 21.12.2017 Loteria Romana va organiza, joi 21 decembrie, noi trageri loto. La tragerile loto de duminica, 17 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.090 de caștiguri in valoare totala de 782.339,07 lei. RomaniaTV.net va va prezenta numerele caștigatoare…

- La tragerile loto de duminica, 17 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.090 de castiguri in valoare totala de 782.339,07 lei. Loteria Romana suplimenteaza cu cate 100.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie La Loto 6/49, la categoria…

- Noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc duminica, 10 decembrie. Loto 6/49: 34, 30, 47, 46, 45, 26 Noroc: 1 8 4 2 5 8 7 Loto 5/40: 31, 30, 26, 37, 6, 4 Super Noroc: 7 3 6 5 0 7 Joker: 43, 21, 3, 8, 13 + 6 Noroc Plus: 3 9 7 0 4 0 La tragerile loto de…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 14 DECEMBRIE 2017. Numere loto 14.12.2017.Inregistrarea tragerilor din data de 14.12.2017 va putea fi urmarita pe site-ul www.loto.ro /youtube, iar rezultatele omologate aferente vor fi facute publice pe site-ul www.loto.ro precum si prin celelalte mijloace ale…

- Pentru extragerile de duminca, la categoria I Loto 6/49 s-a inregistrat un report de peste 62.300 de euro. La Noroc a fost in joc un report cumulat de aproximativ 193.000 de euro. In urma tragerii Joker de joi, la categoria I s-a inregistrat un report ce depașește 2,71 milioane de euro. Numerele extrase…

- Numerele extrase duminica, 10 decembrie: Loto 6/49: 38, 49, 10, 1, 46, 22Noroc: 7 7 4 1 5 9 3Loto 5/40: 11, 4, 16, 39, 10, 37Super Noroc: 2 8 1 0 2 7Joker: 27, 30, 3, 22, 44 + 10Noroc Plus: 2 7 7 4 8 9 La tragerile…

- Loto 6/49. Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi extrageri LOTO joi, 7 decembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

- Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 7 decembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017 Loto 6/49: 32, 14,…

- Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6 49, in data de 3 decembrie, Loteria Romana a decis, ca pentru fiecare tragere Loto 6 49 din intervalul 7 21 decembrie, sa suplimenteze fondul de castiguri al categoriei I cu cate 100.000 de lei.La tragerile loto de duminica, 3 decembrie, Loteria…

- LOTO. Tragerile Speciale Loto de Mos Nicolae! Numerele extrase duminica, 3 decembrie Duminica, 3 decembrie, au avut loc Tragerile Speciale Loto de Mos Nicolae, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 noiembrie, s-au inregistrat 13.466 de castiguri in valoare totala de 642.867,40 lei. Numerele extrase…

- Duminica, 3 decembtie, noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. A fost castigat premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de peste 1,37 milioane de euro, la Constanta.

- Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 3 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 3 decembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 3 decembrie 2017 Loto 6/49: 42, 20,…

- LOTO, duminica, 3 decembrie, 2017. LOTERIA ROMANA continua seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News va publica, duminica, incepand cu orele 18,00 numerele extrase.

- Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 30 noiembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi extrageri LOTO joi, 30 noiembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

- LOTO 6/49 30 noiembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi 30 noiembrie 2017, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.NUMERELE EXTRASE joi, 30 noiembrie 2017 Loto 6/49 17 15 41 39 45 40Joker 7 45 22…

- Joi, 30 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 noiembrie, Loteria Romana a acordat 29.499 de castiguri in valoare totala de 1.407.068,90 lei.

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 26 NOIEMBRIE. Numere loto duminica, 26.11.2017: Duminica, 26 noiembrie 2017, avem tragere dubla la Loto 6/49. NUMERELE EXTRASE duminica, 26 noiembrie, 2017 Loto 6/49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc…

- Un aradean a caștigat peste 600.000 de lei la extragerea Loto de joi, agenția in care a jucat biletul fiind cunoscuta drept una norocoasa. Extragerea Loteriei Romane de joi, 23 noiembrie, s-a dovedit a fi cu noroc pentru un aradean, care a reușit sa caștige 633.292,40 de lei la Loto 5/40. Reprezentanții…

- Joi, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 19 noiembrie, Loteria Romana a acordat 19.498 de castiguri in valoare totala de 1.040.802,53 lei.

- Duminica, 19 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iata și numerele extrase: Loto 6/49: 8, 15, 30, 42, 39, 35 Joker: 16, 17, 33, 11, 22 + 6 Noroc Plus: 0 4 1 1 5 5 Loto 5/40: 7, 26, 14, 35, 6, 12 Super Noroc: 2 2 7 2 8 6 Noroc: 3 4 4 9 0 8…

- Duminica, 19 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 16 noiembrie, au fost acordate castiguri in valoare totala de 545.367,61 lei.

- Joi, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 noiembrie, Loteria Romana a acordat 23.045 castiguri in valoare totala de 962.409,01 lei.

- La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,36 milioane de lei (aproximativ 730.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 640.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro). LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 9 NOIEMBRIE,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 9 NOIEMBRIE, numere loto joi, 09.11.2017. La tragerile de duminica, 5 noiembrie 2017, Loteria Romana a acordat 23.300 castiguri in valoare totala de 1,2 milioane lei. LOTO, joi, 9 noiembrie 2017. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in…

- Duminica, 5 noiembrie, a avut loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Vezi numerele caștigatoare: Loto 6/49: 13, 3, 18, 12, 21, 45 Joker: 14 / 29, 19, 3, 5, 10 Loto 5 din 40: 27, 26, 19, 38, 20, 37 Noroc: 0382168 Super Noroc: 588411 Noroc Plus: 089512. La…

- Duminica, 5 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 2 noiembrie, Loteria Romana a acordat 10.912 castiguri in valoare totala de 538.029,01 lei.

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 2 NOIEMBRIE 2017. Numere loto 2.11.2017. LOTERIA ROMANA continua seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. RomaniaTV.net va publica numerele extrase. LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 2 NOIEMBRIE 2017. La tragerile de…

- Joi vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 29 octombrie, Loteria Romana a acordat 21.533 de castiguri in valoare totala de 1.042.283,30 de lei.

- Duminica, 29 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Numerele extrase sunt: Loto 6/49: 18, 37, 27, 10, 44, 5 Joker: 21, 41, 27, 42, 20 / 10 Loto 5 din 40: 29, 32, 5, 37, 4, 30 Noroc: 8 8 9 6 5 5 ...

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 26 octombrie, Loteria Romana a acordat 11.982 de castiguri in valoare totala de 482.182,36 de lei.

- Joi, 26 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 octombrie, Loteria Romana a acordat castiguri de peste 870.000 de lei.

- REZULTATE LOTO duminica, 22 octombrie, 2017Loto 6 49: 2, 28, 41, 27, 26, 3Joker: 42, 19, 11, 32, 4 8 Loto 5 din 40: 24, 14, 39, 3, 27, 22Noroc: 5 0 5 3 9 1 7Super Noroc: 5 6 0 0 3 0Noroc Plus: 3 1 1 2 9 6La Loto 6 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,68 milioane lei.…

- LOTO 6/49 19 octombrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi 19 octombrie 2017, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.NUMERELE EXTRASE joi, 19 octombrie, 2017 Loto 6/49 8 32 11 19 29 17Joker 16 19…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. Joi, 19 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 octombrie, Loteria Româna a acordat 23.

- Joi, 19 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.680 de castiguri in valoare totala de 1.367.369 lei.

- Joi, 19 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.680 de castiguri in valoare totala de 1.367.369 de lei.In urma tragerii de duminica, 15 octombrie, la Loto 6 49,…

- Loteria Romana anunța pentru Loto 6/49 de azi, o suplimentare cu 500.000 de lei pentru Categoria I. Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 12 octombrie, fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu suma de 500.000 de lei. La tragerile loto de duminica, 8 octombrie, Loteria Romana a acordat 20.984…

- Duminica, 8 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. LOTO 6/49. Numerele extrase duminica, 8 octombrie 2017: Loto 6 din 49: 5, 15, 28, 41, 32, 7 Noroc: 6 1 5 5 5 9 8 Joker: 8 / 40, 3, 5, 4, 29 Noroc Plus: 196875 Loto 5 din 40: 15, 12, 34, 33,…