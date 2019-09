Stiri pe aceeasi tema

- A fost un scandal de pomina, in direct la Romania TV, intre europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan și ministrul Muncii, Marius Budai. Cei doi s-au contrat extrem de dur, iar europarlamentarul i-a acuzat pe cei din PSD ca au furat și i-a amenințat ca vor ajunge alaturi de Liviu Dragnea. In schimb, Budai…

- ”Daca eu am mințit, rog sa fiu contrazis. Daca eu am mințit ca nu trebuie sa mai dam vouchere de vacanța, rog sa fiu contrazis. Daca eu am mințit ca trebuie sa deființam PNDL-ul, rog sa fiu contrazis. Daca eu am mințit ca cineva a zis ca desființam salariul minim, rog sa fiu contrazis. Astea sunt…

- Dupa ce am scris despre cazul revoltator al lui Alexandru Nechita, un adolescent care s-a nascut cu o malformatie de membre inegale, și care a fost umilit la gara din cauza gratuitații pe tren oferite studenților, Mircea Badea a reacționat. De altfel, realizatorul TV a spus, in repetate randuri,…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Intrebat ce se va intampla cu Legea pensiilor daca seful statului o va retrimite la Parlament, ministrul Marius Budai a precizat ca legea va fi votata iar. "Voi propune doamnei sa facem, si voi discuta si cu comisiile, si cu Coalitia, o sesiune extraordinara, sa o redezbatem si sa o revotam",…

- "Aceste indemnizatii pentru limita de varsta vin cumva ca o reactie la ce s-a intamplat in trecut. In multe mandate sunt primari care nu au avut contributivitate, nu au avut salariu, ci au avut indemnizatie de primar. In aceasta situatie, avem primari de 4, 5, 6 mandate in Romania care are au o pensie…

- Legea salarizarii va continua sa fie implementata, indiferent de discutiile din spatiul public sau de dorintele unora sau altora, a declarat, marti, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, intr-o dezbatere de specialitate organizata de Comitetul Economic si Social European (CESE), potrivit…

- Viorica Dancila se pregatește sa faca remaniere in Guvern, dar decizia va fi luata abia luna viitoare, dupa ce PSD iși va alege un președinte, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Marți seara, dupa ce a picat moțiunea de cenzura, la Romania TV, Dancila a enunțat și criteriile prin care va face…