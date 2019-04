Stiri pe aceeasi tema

- Audi a anunțat joi o serie de detalii cu privire la lansarile pregatite pentru Salonul Auto de la Shanghai, care va incepe in 15 aprilie. Capul de afiș va fi reprezentat de noul concept electric și autonom AI:me, care a fost anunțat la inceputul acestei luni printr-o serie de schițe. Constructorul german…

- Mercedes-Benz a prezentat cea de-a doua generație CLA in cadrul targului de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, eveniment care s-a desfașurat la jumatatea lunii ianuarie. In momentul prezentarii, nemții au anunțat o singura motorizare: 2.0 litri benzina de 225 CP și 350 Nm (CLA…

- Campania de promovare a viitorul Porsche Taycan a demarat in urma cu cateva luni, iar pana acum nemții spun ca au primit deja peste 20.000 de pre-comenzi la nivel global. Versiunea de serie a primului model electric dezvoltat de Porsche inca nu a fost prezentata, debutul urmand sa aiba loc in toamna…

- La numai o luna dupa prezentarea oficiala a noului Clasa V, Mercedes-Benz a dezvaluit marți la Salonul Auto de la Geneva o versiune electrica de pre-serie. Monovolumul va fi disponibil pe piața intr-o versiune electrica in toamna acestui an, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. Mercedes-Benz EQV:…

- Brabus va expune noua ediție speciala Ultimate E Shadow Edition in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Versiunea pregatita de tunerul german are la baza modelul electric EQ ForTwo Cabrio și va fi asamblata in doar 28 de unitați. Standard, EQ ForTwo Cabrio dispune de un motor electric capabil sa ofere…

- Renault a prezentat la Salonul Auto de la Paris conceptul K-ZE, un SUV electric de oraș cu autonomie estimata la circa 250 de kilometri conform vechiului standard NEDC. La vremea respectiva, constructorul francez a precizat ca SUV-ul va primi o versiune de serie care in faza inițiala va fi comercializata…

- Pininfarina Battista este numele viitorului hypercar electric pregatit de Automobili Pinifarina. Versiunea de serie va avea peste 1.900 CP și va accelera de la 0 la 100 km/h in mai puțin de 2 secunde. Modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva din martie 2019. Constructorul…

- In urma cu doar cateva zile, o serie de voci apropiate companiei Honda spuneau ca producatorul japonez va expune versiunea de pre-serie a primului model electric din portofoliu in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Acum, reprezentanții Honda confirma zvonurile aparute la nivel internațional. Pentru…