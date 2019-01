Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a declarat, miercuri, in contextul declaratiilor presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre pregatirea Romaniei pentru a prelua presedintia Consiliului UE, ca acesta ”face jocuri cu ochii la alegerile europene care urmeaza”.

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Junker, ''face jocuri cu ochii la alegerile europene care urmeaza'', apreciaza europarlamentarul ALDE Renate Weber miercuri intr-o postare pe Facebook. Politiciana...

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, ca președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, „face jocuri” electorale atunci cand afirma ca are rezerve privind pregatirea Romaniei pentru preluarea președinției Consiliului UE.„Donald Tusk, presedintele Consiliului…

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- Modalitatile de cooperare pentru pregatirea Summitului de la Sibiu si a viitoarei Agende Strategice a Uniunii pentru perioada 2020-2024 au constituit temele de discutie abordate in cadrul intalnirii, precizeaza un comunicat al Administratiei prezidentiale. In perspectiva Summitului European…

- El a spus ca drepturile romanilor sunt protejate prin aceasta forma de acord, iar aceștia vor putea sa munceasca și sa studieze in continuare in Marea Britenie, sa beneficieze de pensii și de asigurari de sanatate. "Consiliul, in formatul UE 27, a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, le-a transmis luni liderilor polonezi "sa revina la normal" in ceea ce privește poziția Poloniei in Uniunea Europeana, menționand ca in caz contrar, ar fi urmatoarea țara dupa Marea Britanie care parasește Blocul comunitar, relateaza Euronews, potrivit…

- S-a incheiat Consiliul European de toamna care a avut pe agenda Brexitul si migratia, securitatea si viitorul Zonei Euro. Uniunea Europeana vrea sa continue dialogul cu Marea Britanie in privinta Brexit intr-un spirit pozitiv, negocierile fiind mult mai aproape de un acord, a declarat presedintele Consiliului…