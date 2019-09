Stiri pe aceeasi tema

- Iata analiza lui Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: „Romania are nevoie de un președinte care sa reconcilieze societatea, care sa uneasca națiunea, nu sa o dezbine. Romania are nevoie de un președinte care sa transmita mesaje pozitive, sa indemne la reconciliere…

- „Exista numeroase discuții privind majoritatea de care are nevoie PSD la votul de incredere din Parlament pe care premierul Dancila va fi nevoita sa-l ceara dupa blocajul impus Guvernului de catre Iohannis. Acest lucru se va intampla dupa pronunțarea CCR de saptamana viitoare pe sesizarea premierului…

- "De o saptamana exista zvonuri ca nu ne vom primi salariile la timp. Astazi trebuia sa fie zi de plata si nu am primit banii. Nu ne-a fost oferita nicio explicatie la modul oficial, insa aceasta situatie este cauzata de faptul ca nu mai exista un ministru, nici macar interimar, si nu are cine sa…

- "Cand am venit in fața romanilor și am spus ca sunt singurul candidat dispus sa iși asume guvernarea acestei țari, cand am venit și am promis oamenilor ca voi face tot ce imi sta in putința pentru a asigura stabilitate guvernamentala și respectarea drepturilor tuturor, mi-am asumat sa lupt, sa gasesc…

- Razboiul dintre palate se muta la Curtea Constitutionala,dupa ce seful statului a respins propunerilor de interimari facute de Viorica Dancila.CCR a inregistrat sesizarea Guvernului privind un posibil conflictul juridic cu presedintele Iohannis CCR a stabilit data de 11 septembrie ca termen de transmitere…

- Sesizarea anunțata de premierul Viorica Dancila, in care reclama un conflict intre Guvern și președintele Klaus Iohannis, generat de blocarea propunerilor de numire a miniștrilor interimari, a fost inregistrata la Curtea Constituționala, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. „Sesizarea a fost…

- Comitetul Executiv Național al PSD se reunește astazi, la Mamaia, pentru a analiza situația ministerelor ramase vacante dupa plecarea miniștrilor ALDE din Guvern. Ședința CExN va fi urmata de o intalnire a conducerii cu parlamentarii social-democrați pentru a stabili agenda legislativa a acestei sesiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele prin care a luat act de demisiile ministrilor Mediului, Energiei si pentru Relatia cu Parlamentul. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul prin care se ia act de demisia Gratielei Leocadia Gavrilescu,…