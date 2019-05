Remember 18 Mai 1994 - Presa acum 25 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona n-a invatat nimic din patania cu AS Roma din sezonul trecut (0-3 in retur, dupa 4-1 in tur). Ernesto Valverde a reacționat la fel de tarziu si prost in fata dezastrului in meciul cu Liverpool, 0-4. Al patrulea gol primit, suprarealist, descalifica total trupa unui Leo Messi atat de superficial.…

- Liverpool a caștigat returul semifinalei UEFA Champions League cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Finala Ligii Campionilor se joaca pe 1 iunie, la Madrid. Adversara lui Liverpool se va decide dintre Ajax și Tottenham (1-0 in tur). Momentul decisiv al…

- Presa internationala a deschis primele pagini cu meciul ultimilor ani in fotbalul mondial, poate chiar de la finala Ligii din 2005, cand aceeasi Liverpool revenea si castiga cu AC Milan. Cele mai impotante ziare se intrec in titluri care descriu cat mai bine ce s-a intamplat pe Anfield potrivit mediafax.…

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie in play-off-ul cu SCMU Craiova si a egalat din nou situatia la general in sferturi, scor 2-2. A fost 96-78 pentru alb-violeti in jocul 4, dar a cincea partida, care va hotari semifinalista, va avea loc luni, pe terenul „juvetilor”. „Leii banateni” au inceput ca…

- Atacantul Alexis Sanchez a fost inclus in lotul echipei Manchester United de antrenorul Ole Gunnar Solskjaer pentru meciul cu FC Barcelona din Liga Campionilor, inforeaza News.ro.Citește și: Presa: Franck Ribery și-ar putea incheia cariera la cluburi din Qatar Chlianul de 30 de ani…

- Iulius Mall a pregatit pentru acest sfarșit de saptamana un program special de actiuni conexe, in centrul atentiei fiind mai ales copiii. Ei vor putea participa la ateliere de creatie si la spectacole de teatru de papusi. Pentru cei mari, Iulius Mall a pregatit o oferta variata de branduri la cumparaturi,…

- Incepe cea de-a X-a ediție a Cupei Hagi Danone! Cea mai importanta competiție pentru copiii sub 12 ani va debuta, in acest sfarșit de saptamana, cu etapa de la Timișoara. Sambata și duminica (30-31 martie), la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, cele mai bune 32 de echipe școlare din aceasta zona a…

- Presa tabloida din Anglia și Spania susține ca pilotul britanic al lui Mercedes a cucerit o bruneta cu 13 ani mai tanara. Cindy Kimberly a fost pozata alaturi de cvintuplul campion mondial de Formula 1 pe aeroportul Prat din Barcelona. Model spaniol in varsta de 20 de ani, proaspata "achiziție" a lui…