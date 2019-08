Remember 18 august 1994 - Presa acum 25 de ani Afaceri dubioase cu vize pentru Canada TANDEMUL FURIS STOARCE BANI DE LA CREDULI Un loc de munca in strainatate constituie, in conditiile actuale, o tentatie pentru multi tineri cu o situatie materiala precara. Atrasi de perspectiva unui salariu in valuta, majoritatea dintre ei cad in plasa intinsa de escroci abili, care le iau banii agonisiti cu greu, oferindu-le in schimb chitante si promisiuni fara acoperire. Pe data de 11 ianuarie 1994, la rubrica de "Mica publicitate" a unui cotidian, a aparut un anunt prin care se promitea facilitarea obtinerii de pasapoarte "World Service DC" pentru… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

