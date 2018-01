Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose a comentat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, declaratiile lui Liviu Dragnea, care a afirmat despre el ca nu este calm. Premierul a spus ca, daca "sunt unii mai sensibili", care i s-au plans liderului PSD ca el nu este calm, sa plece: "Dureaza trei secunde sa isi scrie demisia".

- Marius Pieleanu a afirmat, la Antena 3: ”Daca luam in calcul performanța, in mod evident ca PSD poate propune o echipa mult mai competenta. Exista miniștri, care au facut deja un an, fiind și-n Guvernul Grindeanu, a caror performanța este zero, cum ar fi ministrul Tineretului și Sportului și ministrul…

- Seful PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu intelege motivul nemultumirilor exprimate in spatiul public cu privire la Legea Salarizarii, argumentand ca programul de guvernare este pe plus si ca salariile vor creste.

- "Am obține același scor (n.r - daca maine ar fi alegeri). PSD nu s-a erodat in 2017. Atacurile au fost personalizate. A fost o campanie de demonziare personala la adresa mea", a zis președintele PSD la Antena 3. Liviu Dragnea a mai zis ca social-democrații, colegii sai, i-au zis sa nu cedeze.…

- Mai avem doar cateva zile din 2017, iar 2018 ne bate la usa. Acesta va fi anul Centenarului Marii Uniri, dar si unul al controverselor. Care va fi soarta lui Klaus Iohannis? Ce probleme va avea Liviu Dragnea? Sunt intrebari la care a raspuns numerologul Mihai Voropchievici la emisiunea ”Adevaruri…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din...

- „Cred ca sunt doi lideri cu probleme de atitudine in acest moment pe esicherul politic romanesc. Unul este Ludovic Orban, care implora achitarea, pentru asta fiind gata sa iși sacrifice partidul. Ce a facut el in aceasta seara, sa scoți PNL-ul alaturi de domnul Cioloș și USR este categoric o ratare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da "replici nepotrivite" colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si fostului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, numindu-le "penale",…

- ”Președintele nu se poate ascunde in spatele tacerii. Este nevoie de intervenția sa. Atenție, aceasta intervenție a domniei sale cred ca va conta mult in ecuația viitoarelor alegeri prezidențiale.” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. Dupa ce Ambasada SUA la București a…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- ”Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o. In aprilie, BNR, in ințelepciunea ei, le-a spus bancilor din Romania ca sunt bune,…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scantei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid citate de Antena 3 spun ca acesta nu mai are sustinerea de pana acum....

- Liviu Dragnea a facut duminica primele declarații dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Liderul PSD a venit la Romexpo, unde are loc congresul pentru alegerea noului președinte TSD. Liviu Dragnea spune ca nu sunt morive pentru ca ordonanța de modificare a Codului Fiscal sa fie contestata la CCR. „PSD…

- Liviu Dragnea a reușit sa-și impuna voința, silindu-l pe premierul Mihai Tudose sa adopte noile masuri fiscale la Cod. Premierul și-a vulnerabilizat poziția, antagonizandu-și mediul de afaceri, sindicatele, primarii și, mai ales salariații, și-și joaca acum rolul de premier. Nu doar soarta lui…

- In timp ce, la Palatul Victoria, Guvernul Mihai Tudose se pregatea sa adopte ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal, in ciuda criticilor venite din toate parțile, postul tv condus de Dan Voiculescu prezinta un nou sondaj in care premierul PSD se prabușește la capitolul incredere. O scadere…

- Cele mai controversate masuri de reforma fiscala din ultimul deceniu vor fi adoptate astazi prin ordonanta de urgenta, a anuntat ieri premierul Mihai Tudose. Guvernul infrunta opozitia tuturor si astazi in sedin­ta de guvern care incepe la ora 15.00 va adopta o ordo­nan­ta de urgenta…

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Liviu Dragnea participa în aceste momente, alaturi de liderii coaliției la o ședința fulger pentru a discuta despre bugetul României pentru anul viitor. Purtatorul de cuvânt al PSD-ului, Adrian Dobre a declarat în emisiunea „La Ordinea Zilei, de la Antena…

- ”Va propunem o hotarare de Guvern intr-o prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale. Suma este aferenta salariului prevazut in programul de guvernare, care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca proiectul de buget pe 2018 sa fie prezentat Parlamentului pana la 31 octombrie, dar ca i-a transmis premierului ca "nu-i bai" daca va exista o intarziere de cateva zile.

- "Decizia Comitetului Executiv al PSD este executorie. De abia dupa ce acea contestație ar fi fost judecata aș fi putut sa redevin membru de partid. (...) Ceea ce ma intereseaza foarte mult acum este ca, daca voi avea votul colegilor din plen, e ca ANCOM sa redevina aceea instituție cu care, pana…

- Cu toate acestea, presedintele partidului, Liviu Dragnea, a transmis prin intermediul Antena 3 ca acesta nu va fi schimbat din functie. Nemultumirile lui Tudose provin atat din prestatia lui Misa, care a anuntat fara sa-l consulte pe premier introducerea taxei de solidaritate, dar si din pozitia acestuia…

- UPDATE: Liderul PSD Liviu Dragnea neaga informația ca premierul și-ar dori schimbarea lui Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul și l-ar dori schimbat pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, de la conducerea instituției. De asemenea, s-a discutat și despre proiecția…

- ”Premierul a spus ieri ca ii va cere ministrului Justitiei astazi sa spuna care ar fi perioada obligatorie ca sa treaca prin procedura guvernamentala, sa vedem daca mai avem sanse sau nu sa le trecem in aceasta sesiune parlamentara. Decizia noastra politica a fost comunicata sa le adoptam in aceasta…

- ”Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul public-privat, Fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie”,…

- Liderii PSD și ALDE se pregatesc pentru o noua ședința a coaliției la care trebuie sa decida soarta mai multor proiecte importante, printre care și Legile Justiției. Cel puțin trei legi importante vor fi stabilite luni la ședința de coaliție. Este vorba de pachetul de legi pe Justiție, de…

- UPDATE Paul Stanescu, Felix Stroe și Marius Nica au primit, in unanimitate, votul conducerii PSD, pentru a-i inlocui pe miniștrii care și-au depus demisiile joi. Paul Stănescu, liderul PSD Olt, este propunerea pentru conducerea Ministerului Dezvoltării şi pentru postul de vicepremier,…

- Este ziua decisiva în PSD. Scandalul imens dintre Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose va fi transat în Comitetul Executiv. Liderii PSD trebuie sa decida ce ministri pleaca din Guvernul Tudose. Premierul spune ca primii viziati ar trebui sa fie membrii guvernului care…

- Mihai Tudose se afla, la aceasta ora, la Parlament unde, pe langa faptul ca a participat la votul pe motiune, a discutat, in biroul presedintelui Camerei, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Intrebat, pana sa ajunga in sala in care s-a supus la vot motiunea simpla pe Sanatate, daca a primit demisiile a doi…

- Dupa mai bine de doua ore de discuții, Liviu Dragnea și Mihai Tudose au ieșit la declarații, in fața sediului PSD. Premierul a anunțat ca a decis ce miniștri vor fi dați afara din Guvern, dar numele vor fi anunțate joi.”Am avut o intalnire buna și necesara. O discuție lamuritoare. Ne-a prezentat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, susține ca PSD nu are nici cel mai mic gând sa-și onoreze promisiunile electorale. „PSD-iștii se bat între ei pentru a-și împarți ciolanul”, a declarat Ludovic Orban. „Prin tot ce face de la alegeri, PSD arata…

- Bate vant de remaniere in Guvernul Tudose. Mai multi ministri sunt pe picior de plecare dupa ce un sondaj de opinie a aratat o prabusire a increderii romanilor in executiv. Iar in ciuda faptului ca președintele PSD, Liviu Dragnea, a negat ieri un conflict cu premierul Mihai Tudose, acesta din urma a…

- Mana dreapta a lui Calin Popescu Tariceanu, Daniel Chițoiu, și Liviu Dragnea au discuții cruciale, marți dimineața, la Palatul Parlamentului, dupa ce Mihai Tudose a confirmat luni seara ca se pregateste o remaniere a Guvernului si ca ar fi vorba despre cinci miniștri.Potrivit unor surse politice…

- Revolutie in PSD. In ultimele zile s-a vorbit despre o plecare a lui Tudose din fruntea Guvernului, dar actualul premier a iesit la atac si lucrurile au luat o intorsatura cu totul neasteptata. Astfel, Tudose, prezent fiind la Antena 3, a anuntat ca va urma o remanierea Guvernului pe care il conduce.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni seara ca nu poate spune ca se afla „intr-un moment fericit” al relatiei sale cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Intrebat la Antena 3 daca exista o tensiune intre el si presedintele PSD, seful Executivului a raspuns: „N-as putea spune ca suntem intr-un moment fericit…

- Premierul Mihai Tudose recunoaste ca a vorbit despre demisia sa, dar intr-un grup restrans, de prieteni, precizand ca relatia cu Liviu Dragnea nu mai este una buna. In cadrul unui interviu realizat, luni seara, de Mihai Gadea, la Antena 3, Mihai Tudose a declarat ca nu este intr-un moment fericit al…

- Tudose confirma tensiunile dintre el și PSD.” Nu as putea spune ca sunt intr-un moment fericit al relatiei cu Liviu Dragne”, a spus premierul, luni seara, la Antena 3. ”Iau in calcul sa-mi dau demisia, daca lucrurile stau atat de rau si ne-am prabusit, plecam acasa”, a mai spus prim-ministrul. Intrebat…

- Victor Ponta reactioneaza rapid la scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, recunoscut public de premier in direct la Antena 3. Fostul premier afirma ca Tudose "poate salva PSD si Guvernarea", lucru pe care predecesorul sau nu l-a reusit.Vezi si: ALERTA - Tudose riposteaza violent.…

- Premierul Mihai Tudose recunoaste ca a amenintat cu demisia intr-un grup restrans si afirma ca relatia cu Liviu Dragnea nu mai este una buna."Astazi am mai avut o discutie cu mai multi lideri din partid din Guvern. (...) Relatiile dintre Guvern si partid pot fi imbunatatite", a declarat Tudose,…

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, a spus luni, Antena 3, ca nu exista niciun fel de tensiune în coaliția de guvernare, în urma sondajului Avangarde, care ar arata o prabusire a încrederii în Guvern, de la 40 la 27%. ”Nu am sesizat niciun…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, si sociologul Marius Pieleanu au declarat luni ca sondajul Avangarde prezentat vineri de Pieleanu la Antena 3 nu a fost comandat de PSD. Reamintimc a sondajul arata o prabusire a increderii in guvernul Tudose in doar o luna.

- Este tensiune maxima in PSD dupa publicarea sondajului Avangarde! Conform unor surse citate de Antena3, premierul Mihai Tudose ar fi amenințat ca va demisiona.Conform sondajului citat, facut de institutului Avangarde condus de sociologul Marius Pieleanu, Guvernul Tudose s-ar fi prabușit brusc…

- Guvernul condus de Mihai Tudose are parte de o cadere abrupta in sondaje. Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, la Antena 3, cifrele celui mai recent sondaj de opinie, care arata ca increderea romanilor in Guvern este de doar 26%, iar premierul Mihai Tudose se prabușește atat de abrupt incat poate…