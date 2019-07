Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Rock the city aduce in premiera o trupa care nu a mai fost si era foarte asteptata in Romania, britanicii de la The Cure. Un concert de come-back care prefigureaza aparitia unui nou album de studio.

- Trupele Bon Jovi si The Cure vor concerta mai mult de 2 ore, duminica, respectiv luni, in Piata Constitutiei din Bucuresti, anunta organizatorii, D&D East Entertainment, potrivit news.ro.Accesul la evenimentul de duminica va putea fi facut incepand cu ora 14:30. La ora 17:15 vor incepe…

- Brigada Rutiera anunta mai multe restrictii de circulatie in zona centrala a Capitalei, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene" (sambata) si desfasurarii festivalului "Rock The City'' - concert Bon Jovi si The Cure (duminica si luni). *** Astfel, duminica…

- Concertul trupei Bon Jovi, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, are loc duminica, 21 iulie, in Piața Constituției din București.Ce piese va interpreta. Program și reguli de acces

- Ed Sheeran – artistul cu cele mai mari vanzari mondiale in 2017 (IFPI) a inclus Romania in seria de spectacole ce promoveaza cel de-al treilea album de studio, premiat cu Grammy, intitulat ‘÷’ (Divide). Concertul va avea loc pe 3 iulie, pe Arena Nationala din Bucuresti. In deschidere, vor concerta…

- Ed Sheeran – artistul cu cele mai mari vanzari mondiale in 2017 (IFPI) a inclus Romania in seria de spectacole ce promoveaza cel de-al treilea album de studio, premiat cu Grammy, intitulat ‘÷’ (Divide).

- Whitesnake, Ed Sheeran, Billy Corgan, Slayer, Bon Jovi si The Cure se numara intre trupele care vor concerta luna aceasta la Bucuresti, in timp ce Jan Garbarek, Florence + The Machine si Limp Bizkit si Dream Theater vor canta la Garana, Electric Castle, respectiv Artmania.

- Cel mai mare concert din Romania va avea loc sambata, 25 mai, in Galați pe Stadionul Dunarea. Invitația la Forza ZU 2019 merge catre tine și toți prietenii tai. Ca sa aveți o experiența cat mai placuta, te invitam sa citești cu atenție informațiile de mai jos! Aici vei gasi tot ce trebuie sa știi despre…