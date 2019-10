Stiri pe aceeasi tema

- Regele Thailandei și-a lasat consoarta regala fara titluri, statut și grade militare, la doar trei luni dupa ce aceasta a fost unsa in aceasta poziție. Sineenat Wongvajirapakdi, in varsta de 34 de ani, a primit titlul de consoarta regala pe 28 iulie, fiind prima femeie in aceasta poziție din ultimul…

- Liderii kurzilor sirieni au anunțat duminica evacuarea orașului de la granița cu Turcia, Ras al-Ayn, ca urmare a angajamentului asumat de Ankara de a opri temporar ofensiva din Siria, in schimbul eliberarii zonei de frontiera de prezența elementului kurd, relateaza site-ul cotidianului The Guardian,…

- Ducesa Catherine de Cambridge și prințul William sunt cei mai populari membri ai familiei regale britanice pe rețeaua de socializare online Instagram, contul lor depașind pragul de 10 milioane de admiratori, potrivit gala.fr, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ies la suprafața noi informații-cheie…

- Ramasitele pamantesti ale Reginei Elena, mama Regelui Mihai I al Romaniei, vor fi repatriate in toamna acestui an si duse la Curtea de Arges, in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala. Ramasitele vor fi reinhumate la Curtea de Arges, intr-o ceremonie care va avea loc pe 19 octombrie, a notat mediafax.…

- Cazul Caracal continua sa ridice intrebari si sa scoata la iveala erori. Bunicul Luizei, copila disparuta inca din luna aprilie, sustine ca a fost amenintat cu inchisoarea de autoritati. Mai mult, la urechile avocatului Tonel Pop a ajuns informatia care spune ca se doreste inlaturarea sa, pentru ca...…

- Procuratura elvetiana a pus sub acuzare trei fosti conducatori ai Federatiei germane de fotbal (DFB), precum si un fost responsabil al FIFA, in legatura cu o plata suspecta care are legatura cu Cupa Mondiala din 2006, gazduita de Germania, informeaza presa .