Regele saudit şi prinţul moştenitor i-au primit pe fiul şi fratele jurnalistului Jamal Khashoggi Familia regala i-a primit marti pe fiul jurnalistului, Salah, si pe fratele acestuia, Sahel, la Palatul Yamama, la Riad. Lui Salah i s-a impus anul trecut interdictia de a calatori, a declarat, sub protectia anonimatului, de frica unor represalii, un prieten al familiei Khashoggi pentru AP.



Printul Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”, este supus unor presiuni tot mai mari, in contextul in care este suspectat ca a ordonat asasinarea lui Jamal Khashoggi, un criric al regimului si disident, sau ca cel putin a stiut despre ea. Autoritatile saudite au anuntat ca au arestat 18 suspecti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

