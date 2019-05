Referendum și alegeri europarlamentare 2019 la Brașov Vrei sa știi ce se intampla la Brașov in timpul procesului electoral? Echipa Newsbv.ro te va ține conectat la toate evenimentele din perioada alegerilor, minut cu minut. Aici vei gasi declarații ale candidaților, daca sunt incercari de frauda electorala, prezența la vot. La nivelul județului Brașov vor fi amenajate 454 secții de votare, pentru 518.715 de cetațeni cu drept de vot din județul Brașov, care sunt asteptati, duminica, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, in cadrul alegerilor europarlamentare 2019, dar si pentru a vota la referendumul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

- La nivelul județului Brașov vor fi amenajate 454 secții de votare, pentru 518.715 de cetațeni cu drept de vot din județul Brașov, care sunt asteptati, duminica, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, in cadrul alegerilor europarlamentare 2019, dar…

- N. Dumitrescu Dupa saptamani bune de agitatie, in care partidele au avut la indemana diverse modalitati – inclusiv mitinguri electorale – de a convinge electoratul sa-i acorde votul, in aceasta dimineata, la ora 7.00, se pune punct campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Astfel, ziua…

- In 26 mai, pe langa votul la alegerile europarlamentare, romanii sunt chemați la vot și pentru referendumul inițiat de președintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis. Prin intermediul acestui referendum, romanii iși pot exprima opțiunea cu privire la doua aspecte extrem de importante: interzicerea…

- Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla in sala unde se voteaza. In strainatate se voteaza in 7 si 21 ora locala.Daca sunteti omis din lista permanenta, veti fi inscris pe o lista suplimentara. Bucurestenii trebuie…

- 26 mai 2019, alegeri europarlamentare și referendum național convocat de Președintele Romaniei, pe teme de justiție Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 452 Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie in 25 mai, iar pe 26 mai, la ora 7.00, se deschid urnele Biroul…

- Au fost distribuite cate 1.333.500 de buletine de vot pentru alegerea candidatilor Romaniei in Parlamentul European, pentru intrebarea nr. 1 de la referendumul national, respectiv pentru intrebarea nr. 2 de la referendumul national. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a expediat 1.301.230…

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat, luni, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, la alegerile europarlamentare si referendumul national din 26 mai. Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate,…

- * Dreptul de vot se poate exercita pentru un singur scrutin sau pentru ambele * Urnele vor fi distincte Nicoleta Dumitrescu Organizarea referendumului national odata cu alegerile europarlamentare, pe data de 26 mai, reprezinta, deja, o certitudine. Decretul presedintelui Romaniei pentru organizarea…