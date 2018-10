Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a referendumului s-a incheiat cu o prezenta de 5,72%, la urne venind 1.046.583 de votanti, in conditiile in care numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral este de 18.950.674, care pot vota la referendum in 18.662 de sectii organizate in tara si 378 in strainatate.Dintre…

- 646.237 de alegatori din judetul Constanta sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.Constantenii sunt chemati sa raspunda cu "Da" sau "Nu" la intrebarea "Sunteti…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie are loc sambata si duminica, intrebarea adresata alegatorilor la referendum fiind "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", iar la aceasta alegatorii trebuie sa raspunda cu „Da" sau „Nu".…

- Patriarhul Daniel s-a prezentat, sambata dimineata, pentru a vota la Scoala „Ienachita Vacarescu din Capitala", declarand ca a votat pentru modificarea propusa de Parlament. Patriarhul a mai spus ca participarea la vot e o onoare. „Am votat pentru modificarea in forma pe care a facut-o Parlamentul Romaniei…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie are loc sambata si duminica, intrebarea adresata alegatorilor la referendum fiind "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", iar la aceasta alegatorii trebuie sa raspunda cu „Da" sau „Nu".…

- REFERENDUM FAMILIE. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. “Familia…

- Curtea Constitutionala discuta luni legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecutai de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, informeaza news.ro.Pe ordinea de zi a sedintei de luni…