Referendum Brexit, anunț: ”Este o opțiune” Laburistii au afirmat ca nu vor sustine proiectul de acord al premierului Theresa May cu UE in cadrul unui vot in parlamentul britanic in contextul in care unii membri ai partidului de opozitie sustin apelurile pentru organizarea unui referendum privind acest proiect de acord.



"Este o optiune pentru viitor, dar nu este o optiune pentru prezent, deoarece daca am avea un referendum maine, ce se va intampla? Care va fi intrebarea?'', a declarat Corbyn pentru Sky News.



Sefa guvernului a ajuns miercuri la un proiect de acord cu UE privind Brexitul, dar acesta a provocat patru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

