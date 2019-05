Referendum 2019: Stampila de control a unei sectii de votare din Iasi - pusa pe prima pagina a mai multor buletine pentru referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Marian Muhulet, a anuntat ca aplicarea stampilei de control pe prima pagina a buletinelor de vot nu este motiv de anulare a acestora. Muhulet a precizat, duminica, faptul ca Birul Electoral Central a primit mai multe sesizari cu privire la aplicarea…

- O poza postata pe pagina de Facebook de catre presedintele USR Iasi, Filip Havarneanu, arata ca pe un buletin de vot pentru referendum stampila de control este pusa pe prima pagina, nu pe ultima, asa cum ar trebui. Acesta sustine ca din aceasta cauza voturile la referendum exprimate pana acum pe un…

- USR Alba semnaleaza nereguli la o sectie de votare din judetul Alba, unde 200 de buletine de vot aveau stampilele amplasate gresit, ceea ce ar duce, spun reprezentantii partidului, la anularea voturilor respective.

- Reprezentantii Biroului Electoral Judetean Iasi au primit duminica o sesizare conform careia la sectia de votare nr. 53 din municipiul resedinta presedintele sectiei de votare a aplicat stampila de control a sectiei pe prima pagina in loc de ultima pagina a buletinului de vot pentru referendum, asa…

- Președintele unei secții de votare din Iași a ștampilat prima pagina a buletinelor de la referendum, iar acest lucru va duce la anularea votului. Regula BEC este ca ștampila de control sa fie pusa pe ultima pagina, potrivit Digi 24. Problema nu este unica! Ștampila de control a fost aplicata…

- O poza postata pe pagina de Facebook de presedintele USR Iasi, Filip Havarneanu, arata ca pe un buletin de vot pentru referendum stampila de control este pusa pe prima pagina, nu pe ultima, asa cum ar trebui. Acesta sustine ca din aceasta cauza voturile la referendum exprimate pana acum pe un astfel…

- La nivelul judetului Braila au fost amenajate 280 de sectii de votare, dintre care 140 in municipiul resedinta, zece in orasul Ianca, sapte in Insuratei si trei in Faurei, potrivit informatiilor facute publice de Prefectura Braila, potrivit agerpres.ro.Citește și: Cine e, de fapt, femeia care…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD cel care se ocupa de coordonarea campaniilor electorale in partid, a declarat, joi dimineața, ca in cazul unui referendum organizat odata cu alegerile europarlamentarele, legea nu permite decat secții de votare diferite, conform Mediafax.Citește și: Ioan Mircea…