In timp ce in marile orașe, in majoritatea zonelor țarii, oamenii așteapta cu bucurie o unda de racoare, tot in Romania s-a inregistrat un fenomen meteo cum rar se intalnește.

- In ultimii doi ani, in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, s-au infiintat peste 660 de societati cu ajutorul Programului Start-Up, potrivit initiatorului Programului, Maricel Popa, presedinte al Consiliului Judetean Iasi. Acesta a adaugat ca, in 2013, pe vremea cand era secretar de stat la Ministerul…

- Legea dialogului social redefineste notiunea de patron, introducand notiunea de angajator, lucru extrem de periculos, pentru ca si statul este angajator si in acest fel ii pot scoate pe cei din economia privata din dialogul social, a declarat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului National…

- ​Ministerul Economiei susține ca "s-a reușit, în premiera dupa 1989, redeschiderea activitații miniere la un obiectiv închis și ecologizat: galeriile aferente permietrului Jolotca, pentru minereuri rare, disperse și minereu polimetalic". Ministerul mai susține ca o companie aflata…

- EUROVISION 2019. Marea Finala va avea loc pe 18 mai, când vom afla câștigatorul ediției din acest an a Eurovision Song Contest. România va intra în a doua semifinala.