Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average, a depasit marti, pentru prima data in istorie, pragul de 26.000 de puncte, sustinut de rezultatele trimestriale bune ale companiilor americane si de indicatorii economici pozitivi, transmite Reuters.

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a continuat miercuri sa se situeze la peste 8.000 de puncte, pentru a treia zi consecutiv. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.040 puncte (cu 0,07% peste nivelul la care a inchis marti), la 30…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit, luni dimineata, 8.000 de puncte, fiind la cel mai inalt nivel din ultimele doua luni si jumatate. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.001 de puncte (0,2%), la 30 de minute de la debutul…

- Aeroportul International Sibiu a inregistrat peste 530.000 de pasageri in 2017, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent, fiind primul an de la deschiderea aeroportului cand s-a trecut pragul de 500.000 de pasageri, a anunțat compania intr-un comunicat citat de news.ro

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Indicele Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a deschis sedinta de tranzactionare de joi la valoarea de 24.987 de puncte, foarte aproape de recordul istoric de 25.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste privind piata muncii din SUA.

- Indicele Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a deschis sedinta de tranzactionare de joi la valoarea de 24.987 de puncte, foarte aproape de recordul istoric de 25.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste privind piata muncii din SUA.

- Fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon catalogheaza o intalnire, in iunie 2016, a unui grup de rusi cu Donald Trump Jr. si reprezentanti de rang inalt ai campaniei tatalui acestuia drept ”tradatoare” si ”nepatriotica”, potrivit unor fragmente dintr-o noua carte, la care agentia a avut acces miercuri,…

- Incasarile obtinute pe Broadway au stabilit un nou record in 2017, dupa ce box office-ul generat de spectacolele de teatru jucate pe scenele newyorkeze a depasit pentru prima data in istorie pragul de 1,6 miliarde de dolari, impulsionate de preturile biletelor din categoria "premium" ce au fost vandute…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a 11-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA.Astfel, in Top 100 WTA, Sorana…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Administrația Trump a instituit noi reguli pentru cele 38 de țari incluse in programul Visa Waiver. Printre noile cerințe se numara și obligația acestor țari de a folosi informații ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, relateaza Reuters. Programul Visa Waiver le permite cetațenilor…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.…

- Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, originar din Bangladesh, a fost pus sub acuzare marti pentru amenintare terorista, sustinerea unui act de terorism si posesie de arma, a anuntat politia metropolei americane, potrivit careia autoritatile federale ar…

- UPDATE ORA 17.10 Explozia produsa luni dimineața in centrul Manhattanului a fost o 'tentativa de atac terorist', a afirmat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, intr-o declarație de presa, transmit AFP și Reuters. Deflagrația a fost declanșata de un barbat de 27 de ani,…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Bitcoin a depasit, miercuri, pragul de 12.000 de dolari, doborand astfel un nou record. In ultimele saptamani, criptomoneda a sarit prag dupa prag, scrie CNN. Dupa ce la inceputul anului Bitcoin valora sub 1.000 de dolari, a reusit pe parcursul lui 2017 sa depaseasca pragul de 8.000…

- Cripto-moneda Bitcoin continua sa stabileasca noi recorduri, miercuri valoarea ei trecand in premiera de 12.000 de dolari, scrie Reuters. De la inceputul anului valoarea Bitcoin a crescut de peste 10 ori si tot mai multi atrag atentia ca ne apropiem de o bula speculativa care ar putea "exploda" cu consecinte…

- Ion Tiriac este cel mai bogat roman, cu detineri de 1,7-1,8 miliarde de euro, fiind urmat de fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cu 1,1-1,2 miliarde de euro, arata editia pe anul 2017 a „Top 300 Cei mai Bogati Romani”, lansata luni de revista Capital.

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Moneda virtuala Bitcoin a urcat pana la un maxim istoric de peste 10.000 de dolari miercuri pe mai multe burse specializate majore, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro.In aceasta dimineața, pe populara platfoma de tranzacționare BitStamp, un bitcoin se tranzacționa pentru 10.

- Videoclipul cantecului "Gangnam Style", lansat de rapperul sud-coreean Psy in 2012, care a deținut timp de mulți ani recordul absolut de difuzari pe YouTube, a reușit sa depașeasca luni pragul de 3 miliarde de vizualizari pe aceasta platforma online, potrivit EFE. Sursa foto: Psy…

- Bitcoinul nu da semne ca isi va intrerupe vertiginoasa ascensiune si se indreapta spre pragul de 10.000 de dolari, dupa ce s-a apreciat cu o cincime doar in ultimele 3 zile. Cea mai cunoscuta moneda virtuala s-a apreciat constant de la inceputul anului si si-a dublat valoarea de la inceputul lunii octombrie.…

- Tanarul patinator american Nathan Chen și-a zdrobit concurența in programul scurt al probei masculine la Skate America, una din etapele circuitului Marilor Premii, vineri, la Lake Placid (New York). Chen (18 ani) și-a ameliorat recordul personal cu un scor de 104,12 puncte (precedentul…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimii sase ani, potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, citat de Reuters, DPA si Bloomberg. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara…

- Dupa ce tabloul "Salvator Mundi" semnat de pictorul italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's, pulverizand precedentul record de preț pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, licitațiile de toamna…

- Dupa ce miercuri un tablou al lui Leonardo Da Vinci a fost vandut pe o suma record la o licitatie la New York, joi a fost stabilit un nou record la o licitatie din metropola americana, insa in materie de Formula 1. Un Ferrari pilotat de Michael Schumacher a fost vandut pentru suma de 7,5 milioane…

- Tabloul „Les Amoureux“, de Marc Chagall, care s-a aflat in colectia aceleiasi familii timp de 90 de ani, a fost adjudecat marti la New York contra sumei de 28,5 milioane de dolari, un record la casele de licitatie pentru acest artist, potrivit Sotheby's citata de AFP.

- Fondul Proprietatea a încheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 906,4 milioane lei, în creștere cu circa 59% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise miercuri Bursei de Valori București.

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, ar putea avea viitorul compromis in guvernul condus de Theresa May, dupa ce cotidianul The Sun a relatat ca Patel a avut inca doua intalniri neautorizate cu politicieni israelieni, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Potrivit…

- Statul Islamic a revendicat joi atentatul de marți de la New York, fara a prezenta dovezi in sprijinul revendicarii, informeaza Reuters. Publicația online a jihadiștilor, saptamânalul Al-Naba, afirma ca atacatorul care a intrat cu o camioneta în mulțimea din…

- Președintele american Donald Trump a criticat sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program (susținut de adversarii sai democrați) este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, informeaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat miercuri seara sistemul Loteria Vizelor, dupa ce a aflat ca astfel a ajuns pe teritoriul american barbatul responsabil pentru atentatul de la New York soldat cu opt morti si cere impunerea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program sustinut de adversarii sai democrati este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morti, si a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor 'pe baza de merit',…

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor ''pe baza de merit'',…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu opt morți și 11 raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției, potrivit surselor oficiale din cadrul poliției și serviciilor de ambulanța, citate de agențiile de presa…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției. O sursa din cadrul forțelor de ordine afirma ca evenimentul este considerat un atac terorist, informeaza…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și raniți, iar șoferul a fost ucis de gloanțele poliției. O sursa din cadrul forțelor de ordine afirma ca evenimentul este considerat un atac terorist, informeaza…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat marti cel mai ridicat profit trimestrial inregistrat vreodata - in valoare de 32,5 miliarde de franci elvetieni (32,66 miliarde de dolari) - datele demonstrand ca politica de depreciere a monedei nationale incepe sa-si arate rezultatele, transmite Reuters.

- Baschetbaliștii de la SCM-U Craiova au obtinut sambata a doua victorie din acest sezon. Jucatorii craioveni s-au impus in confruntarea de pe teren propriu cu Timba Timisoara, cu scorul de 103-90 (35-17, 20-29, 24-20, 24-24). La SCM-U a debutat pivotul ...