Stiri pe aceeasi tema

- De la caștigarea alegerilor parlamentare in decembrie 2016, PSD a schimbat in trei guverne un numar de 21 miniștri, șase in Cabinetul Grindeanu, patru in Guvernul Tudose, și 11 de cand a fost investit Executivul condus de Viorica Dancila, pe 29 ianuarie a.c, potrivit Mediafax.

- Liderii PSD vor intra, azi, in sedinta pentru a-i dea afara pe anumiti ministri din Executivul condus de Viorica Dancila, dar "cartile nu sunt facute" inca. "Unul din ministri care, se pare, vor pleca din Guvern, este cel al Transporturilor. Cel care ar putea prelua Ministerul Transporturilor de la…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat ca Guvernul condus de Viorica Dancila "este incapabil" sa poata prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene, precizand ca spera ca, in aceasta toamna, Executivul sa fie schimbat. "Realitatea factuala este ca acest Guvern, condus de Viorica Dancila,…

- Romania si Italia au o relatie excelenta, cladita pe doua decenii de Parteneriat Strategic, respectiv un deceniu de Parteneriat Strategic Consolidat, a declarat, marti, viceprim-ministrul Ana Birchall, care a avut o intrevedere cu vicepresedintele Consiliului de Ministri si ministrul de interne al Republicii…

- Fostul președinte al Romaniei, senatorul PMP, Traian Basescu, a declarat, luni seara, ca pentru ca guvernul condus de Viorica Dancila sa fie schimbat este nevoie de ”negocieri inteligente” și ca PSD, ”intr-o forma sau alta”, trebuie sa ramana la guvernare.”Daca va fi o negociere inteligenta,…

- Programe aprobate in sedinta de guvern Foto: gov.ro. În ultima sedinta de guvern, care avut loc saptamâna aceasta, ar fi trebuit sa fie adoptata prima rectificare bugetara din 2018, dar acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece presedintele României, Klaus Iohannis,…