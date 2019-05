Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, peste 20.000 de locuinte se afla in acest moment in diferite etape de constructie efectiva in Bucuresti si localitatile limitrofe, acesta reprezentand un record absolut in istoria pietei rezidentiale locale post-Revolutie. Dintre acestea, aproximativ 14.000 de locuinte ar putea fi predate…

- Peste 20.000 de locuinte se afla in acest moment in diferite etape de constructie efectiva in Bucuresti si localitatile limitrofe, acesta reprezentand un record absolut in istoria pietei rezidentiale locale post-Revolutie, potrivit raportului de piata, scrie news.ro. Dintre acestea, aproximativ 14.000…

- Peste 20.000 de locuințe se afla in acest moment in diferite etape de construcție efectiva in București și localitațile limitrofe, acesta reprezentand un record absolut in istoria pieței rezidențiale locale post-Revoluție, potrivit raportului de piața „Residential 2019 Market Genome” intocmit de catre…

- Cea mai mare suprafata tranzactionata pe piata imobiliara din Romania, in primul trimestru al anului, se afla in cladiri de birouri din Bucuresti, unde au fost inchiriati 110.000 metri patrati, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de o companie de consultanta imobiliara, data marti publicitatii.…

- Centrul de producție din Woking (Anglia) a inregistrat o borna importanta pentru istoria McLaren Automotive. Dupa 8 ani de producție, McLaren a ajuns la un total de 20.000 de unitați, exemplarul aniversar fiind un 600LT Spider in nuanța Chicane Grey. Primul exemplar asamblat manual la Woking a fost…

- Segmentul de locuinte noi va consemna o crestere cu 10-, la 53.000 de unitati, pana la sfarsitul acestui an, comparativ cu decembrie 2018, potrivit estimarilor unei companii de profil. "Chiar daca oferta de locuinte noi se apropie cu pasi repezi de recordul din 2008, apetitul de achizitie este unul…

- KPMG si Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu' al Academiei Romane au realizat pentru Confederatia Patronala Concordia o ampla analiza sociologica a pietei muncii, de peste 300 de pagini, facuta publica pe 12 martie. Studiul care se numeste "Analiza cantitativa si calitativa…