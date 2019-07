Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Fitosanitara a prelevat un numar de 401 de probe de rosii romanesti de la producatorii inscrisi in Programului guvernamental de sprijin pentru tomate 2019. In urma controalelor din piete, nu s-au inregistrat depasiri ale reziduurilor de pesticide peste limita maxima admisa.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat, in urma controalelor desfasurate in perioada 2-16 mai 2019, la nivel national, la marii operatori economici care comercializeaza legume si fructe, amenzi in valoare de peste un milion de lei, conform unui comunicat de presa. “Autoritatea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost invitatia in emisiunea Viata satului de la TVR. Dragnea a promis dublarea subventiilor la programul de tomate. „Nu poti sa compari o rosie din asta, din care iti vine sa gusti, cu una de la supermarket“, a spus Dragnea.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), condusa de argeseanul Marius Parvu, a verificat, de la inceputul lunii aprilie, peste 670 de operatori economici care comercializeaza legume si fructe, 78 la suta dintre acestia fiind ...

- Peste 200 de tone de legume si fructe, improprii consumului au fost oprite de la comercializate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului(ANPC), in cadrul unei ample campanii de control, desfasurata la inceputul lunii aprilie, la nivel national.

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a verificat, incepand cu 11 aprilie, 430 de camioane cu legume și fructe, in cadrul acțiunii „Demetra” organizata de ANAF.

- Sindicatul Național Vamal Unirea solicita instituțiilor abilitate sa verifice acivitatea firmelor deținute direct sau indirect de vameșii din cadrul Biroului Vamal de Interior Ilfov, prin intermediul carora se desfașoara operațiunile de import legume fructe.Sindicatul Național Vamal Unirea…