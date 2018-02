Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu a 'utilizat niciodata' arme chimice si afirmatiile despre un atac cu gaze impotriva unei localitati din nord-vestul Siriei sunt 'nefondate' si 'mincinoase', a declarat sambata o sursa diplomatica turca, citata de AFP. Aceste declaratii survin intr-un moment in care Observatorul sirian…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Turcia desfașoara de mai bine de doua saptamani o ofensiva impotriva milițiilor kurde din nordul Siriei. Operatiunea militara are ca scop eliminarea organizației kurde YPG , apropiata de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formațiune considerata de Ankara ca fiind una terorista. Reprezentanții…

- Operatiunea militara turca in sectorul Afrin, in nord-vestul Siriei, constituie o „agresiune flagranta”, a acuzat joi Guvernul sirian si a amenintat ca aceasta va fi tratata ca atare, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a elimina orice prezenta a militiilori kurde considerate teroriste de Ankara, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP, conform agerpres.ro. In a sasea zi a acestei ofensive, care…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat, duminica, faptul ca operatiunea militara din provincia siriana Afrin va fi incheiata "in foarte scurt timp", relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters."Operatiunea…

- Turcia a lansat „de facto“, in nordul Siriei, o operatiune militara terestra impotriva enclavei Afrin, controlata de o militie kurda, a anuntat sambata presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Artileria Turciei a bombardat o regiune in nordul Siriei Artileria fortelor turce au deschis focul vineri, 19 ianuarie, înspre regiunea Afrin din nordul Siriei, într-o operatiune pe care Ankara o considera începutul unei campanii militare împotriva zonei controlate…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, scrie realitatea.net.

- 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni de lupta in regiunea Afrin, acesta va fi considerat un act de agresiune al armatei turce', a declarat ministrul de externe adjunct sirian Faisal Meqdad, potrivit unui comunicat difuzat de media siriene.'Fortele aeriene siriene de aparare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Turcia va lansa in zilele urmatoare un asalt militar asupra enclavei kurzilor din nordul Siriei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Statele Unite sa ofere sustinere in lupta impotriva insurgentilor kurzi, relateaza Abc News.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'in zilele urmatoare' in Grecia, prima vizita a unui președinte turc in ultimii 65 de ani in aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, relateaza AFP. 'Președintele nostru va fi primul președinte turc care va vizita Grecia…