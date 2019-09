Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din București au avut treaba serioasa in ultimele zile. Ele au alergat dupa o maimuța pe strazile din sectorul 5. Polițiști, jandarmi, poliția animalelor, garda de mediu și pompieri au incercat, miercuri, toata ziua sa prinda o maimuța sprintena, care se pare ca „bananaia” pe strazi de…

- Proprietarul maimutei care a evadat si s-a plimbat joi prin Capitala risca inchisoarea. Motivul: maimuta este din specia macac japonez, iar in tara noastra detinerea unui astfel de exemplar nu este legala in proprietate privata. "Este vorba de o maimuta din specia macac japonez. In Romania detinerea…

- Jandarmii Capitalei au fost instiintati, miercuri, de catre o femeie, in urma unui apel la 112, despre prezenta unei maimute intr-o curte din Sectorul 5 al Capitalei, la fata locului fiind trimisi un medic veterinar cu pusca cu tranchilizant, insa autoritatile nu au reusit in prima faza capturarea animalului.…

- O femeie din Bucuresti a avut surpriza vietii ei: s-a trezit cu o maimuta in curte, in timp ce-si dadea copilul in leagan. S-a intamplat in sectorul 5 al Capitalei. Femeia spune ca a sunat la 112 si ca a venit o echipa de jandarmi, dar acestia nu erau echipati pentru a captura animalul. Nici echipa…

- Trei bucuresteni au fost retinuti pentru 24 de ore la Bistrita, fiind banuiti ca au adus in oras patru fete din Capitala pentru a se prostitua. Autoritatile au fost alertate de mama uneia dintre tinere, iar fetele au fost gasite intr-un hotel. Patru tinere din Bucuresti, duse la Bistrita pentru prostitutie.…

- Un copil de 9 ani din Bucuresti a sunat, marti, la 112 si a anuntat ca a fost inchis intr-un canal colector pe strada Macesului. Reprezentantii mai multor institutii s-au deplasat in zona indicata si au demarat cautarile, dar fara rezultat.

- Fermierii si autoritatile din Arad sunt din nou in alerta din cauza pestei porcine africane. Un focar a fost confirmat de analize intr-o gospodarie din localitatea Sanpetru German. Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad, Viorel Agud, ne-a…

- Gabriel si Ramona Sacarin, cuplul care au infiat-o pe Sorina, au fost audiati de procurorii Sectiei pentru Investigarea Magistraților din București timp de 9 ore. La iesirea de la audieri, Ramona Sacarin a spus ca fetita este bine si ca autoritatile ii vor decide soarta, nu ei. „Nu pot sa fac niciun…