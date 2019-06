Stiri pe aceeasi tema

Are 65 de ani, dar pasiunea sa vine din copilarie. De la varsta de 6 ani, cand a vazut primul cactus, a inceput sa stranga exemplare. Asa se face ca are

Un accident de circulatie care ar fi putut avea urmari dintre cele mai grave s-a produs, joi dupa-amiaza, pe un bulevard intens circulat din...

Licitația in valoare de 4,2 milioane de lei, fara TVA, privind reabilitarea și optimizarea funcțional-estetica a parcului central din orașul Campeni a fost reluata dupa ce prima procedura lansata in februarie a fost anulata pe motiv ca au fost inregistrate numai oferte inacceptabile sau neconforme.

O caracatița a decis ca nu vrea sa devina pranzul unei tinere și s-a luptat pentru propria-i viața. O tanara din China s-a filmat live in timp ce incerca ...

SCM Timisoara a ratat prezenta in careul de asi al Ligii Nationale de baschet masculin, pierzand meciul cu numarul cinci, decisiv pentru accederea in semifinale, al seriei contra vecinei de clasament SCMU Craiova...

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a revenit in judetul Caras-Severin. Vizita a avut ca scop verificarea stadiului in care se afla...

Cel de-al 18-lea meci la profesionisti al lui Flavius Biea va avea loc in data de 28 iunie, la sala "Constantin Jude", gala in care pugilistul timisorean a fost distribuit in main-event urmand sa fie transmisa in direct de posturile Pro X si Pro TV...

Situația hidrologica din județul Timiș este cat se poate de neplacuta, numeroase zone, aflate in diferite stadii de alerta, fiind monitorizate de autoritați.