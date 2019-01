Reacţii la semnalările careienilor privind traficul greu prin centrul oraşului La doar o zi de la semnalarile trimise redactiei Buletin de Carei de catre careieni privind traficul greu prin centrul orasului au fost luate masuri. http://www.buletindecarei.ro/2019/01/careienii-semnaleaza-o-noua-zi-cu-trafic-greu-prin-centru.html Astfel, in cursul noptii si a zilei de duminica 6 ianuarie 2019 camioanele de mare tonaj au fost ajutate sa ,,descopere,, varianta de ocolire a Careiului. Locuitorii de pe strada Mihai Viteazu si 25 Octombrie afirma ca nu mai tin minte de cand nu au avut parte de o noapte linistita, fara zgomotele provocate de vehiculele de mare tonaj. Deci se poate… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

