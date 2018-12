Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a apreciat duminica, pe Facebook, dupa discursul liderului PSD Liviu Dragnea de la Consiliul Național PSD, ca acesta ar suferi de paranoia.„Paranoicul de la Gratia. Pe de o parte nonconflictuala Vasilica cere unitate in cele sase luni. Pe alta parte banditul de la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost "delirul unui dictator nebun" care este capabil sa condamne Romania la "cea mai intunecata perioada a sa". "Am urmarit profund ingrijorat delirul unui dictator nebun capabil sa condamne Romania la…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a reactionat, duminica seara, la discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, la sedinta Consiliului National al partidului, afirmand ca acesta este ”paranoic” si ca locul sau este ”ori la Balaceanca ori la Rahova”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in sedinta Consiliului National PSD, ca are cunostinta de noi dosare penale pe numele sau si al lui Calin Popescu Tariceanu, la adresa sa fiind vorba de vizita in America din 2018.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit, luni, la sedinta CEX, cu doua valize: una cu ”gogosi de la Rise Project” si una cu ”dosare” despre Klaus Iohannis. Liderul PSD a spus ca valiza despre care a scris Rise Project este ”o gogoasa” care nu are legatura cu el.

- Președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma roșie, infrastructura țarii nu reprezinta interes decat in funcție de șpaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcov a afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, reacționeaza virulent, dupa dezbaterea din Comisia LIBE a Parlamentului European. Dragnea considera ca Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție nu și-a atins scopul in Romania și a solicitat ridicarea...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca adoptarea legii offshore in prima varianta ”pare sa fi fost o mica diversiune, completata de un posibil santaj la adresa companiilor multinationale” si l-a intrebat pe Liviu Dragnea, ”capo di tuti capi”, care este comisionul primit pentru modificarea legii.