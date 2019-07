Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a transmis luni pe Facebook un mesaj dur la adresa șefului demisionar al STS, dar și la adresa lui Klaus Iohannis și a lui Dan Barna:Salut demisia șefului STS, pe care, insa, mi-aș fi dorit sa il motiveze ascultarea vocii societații și responsabilitatea fața de serviciul pe care…

- "M-am așteptat in aceasta seara la o declarație a domnului Iohannis prin care sa ne transmita niște masuri clare. M-am așteptat sa ne convoace maine in CSAT, sa urgentam analiza și deciziile care se impun. M-am așteptat la o poziție ferma in cazul STS. De ce Guvernul poate lua masuri și dumneavoastra…

- ”Carmen Dan este dezinformata! Niciodata PSD nu va ceda presiunilor președintelui. Intram intr-o campanie impotriva președintelui Iohannis, deci in niciun caz nu trebuie sa luam decizii care sa il ajute”, a zis Vorica Dancila. Reacția vine dupa ce Carmen Dan a spus ca Viorica Dancila a cedat presiunilor…

- Dupa o pauza relativa, cazul fetitei Sorina din Baia de Arama redeschide subiectul „republicii procurorilor”, atat de drag ambelor tabere, din motive electorale. Mihai Fifor, devenit dupa epoca Dragnea unul din liderii importanti ai PSD, spune ca ” asa se intampla cand o societate isi rezolva problemele…

- Marti se dezbate si se voteaza, in plenul Parlamentului, incepand cu ora 14.00, motiunea de cenzura depusa de Opozitie pentru a da jos Guvernul condus de Viorica Dancila. Este ultima sansa a partidelor din Opozitie de a depune motiunea, in conditiile in care urmeaza vacanta parlamentara de vara, iar,…

- Reacția lui Dacian Cioloș vine in contextul in care acesta a spus ca Alianța e pregatita sa iși asume guvernarea, iar Dan Barna ca USR ar susține doar parlamentar o guvernare. „Nu exista. Nu au cum sa existe neințelegeri pentru ca discutam zilnic despre ceea ce facem. Eu am spus de multe ori…

- ”Nu au trecut nici 3 luni de cand președintele Iohannis susținea sus și tare ca, potrivit Constitutiei, președintele este titular al deciziilor de politica externa a Romaniei și reprezentant al țarii noastre in plan extern. Acum, ca Romania nu a caștigat locul in ONU, Iohannis nu mai vrea…

- „Alianța 2020 USR PLUS cere demisia ministrului de Externe Teodor Meleșcanu. Desfașurarea votului de duminica din diaspora impune plecarea sa din fruntea diplomației romanești”, scrie alianța USR-PLUS, marți, pe contul de Facebook. „Toți am fost martorii cozilor enorme la care au stat romanii…