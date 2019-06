Stiri pe aceeasi tema

- Airbus și Dassault au stand comun «SCAF» (sistemul de lupta aerian al viitorului). Cei doi giganți vor prezenta la Salonul aeronautic Bourget, ajuns la a 53-a ediție, macheta in marime naturala a ceea ce ar putea fi viitorul avion de lupta franco-german. Este un prim pas inainte in fața atotputernicului…

- Emmanuel Macron a anuntat ca ii va trimite alt stejar lui Donald Trump, dupa ce cel pe care l-a plantat impreuna cu presedintele american in gradina Casei Albe, in vizita sa de stat in aprilie 2018, s-a uscat, relateaza AFP, conform news.ro.Uscarea stejarului - un simbol al Bataliei de la Bois…

- Monica Davidescu a avut parte de o surpriza extrem de placuta la teatru. Vedeta a primit vizita unor elevi de la școala unde a invațat, dar și-a revazut și fosta diriginta. Revederea cu fosta sa diriginta a emoționat-o extrem de tare pe actrița. "Aseara la spectacol la TNB, am avut parte de o mare surpriza.…

- Beyonce și-a surprins fanii in documentarul Netflix, "Homecoming". Vedeta de 37 de ani a inclus in documentar și un nou cover al melodiei "Before I Let Go", un hit din Frankie Beverly and Maze din anul 1981. De asemenea, Beyonce a lansat un album live cu 40 de melodii care sa mearga cu documentarul…

- EXATLON ROMANIA 26 MARTIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D. ituatie speciala in jocul de aventura de astazi. In cazul in care Faimosii vor castiga premiul, Andrei Botoaca nu va putea participa la excursie, drept pedeapsa pentru comportamentul pe care l-a avut in urma cu cateva zile. Andrei Botoaca…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis, se va afla in vizita oficiala la Bucuresti in 26 - 27 martie, a informat luni Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe lista PSD pentru…

- La exact un an dupa ce a fost arestat in nordul Germaniei, liderul separatist catalan Carles Puigdemont a intreprins o vizita la inchisoarea unde a stat o scurta perioada dupa ce a fugit din Spania, informeaza luni dpa, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe…

- Magistratii Tribunalului Maramures au dispus, la propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva, pe o perioada de 30 de zile, a unui tanar de 24 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de…