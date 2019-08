Stiri pe aceeasi tema

- Doi migranti au fost agresati de personalul de securitate intr-un centru de primire a refugiatilor din estul Germaniei, in statul Saxonia-Anhalt, a anuntat vineri Ministerul de Interne local, citat de DPA potrivit Agerpres. Doua videoclipuri postate pe YouTube arata doi migranti care se certau inainte…

- Politologul si directorul Institutului pentru Politica de Securitate de la Universitatea Kiel, Joachim Krause, considera ca, atata timp cat Europa este concentrata pe schimbarile climatice si criza...

- Acest nou bilant creste la peste 120 numarul luptatorilor ucisi in ambele tabere incepand de miercuri seara, conform OSDO.De la sfarsitul lui aprilie, regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat loviturile asupra provinciei Idlib si a imprejurimilor…

- Peste 140 de civili au fost ucisi in cursul primelor cinci luni ale anului in regiunea Diffa din sud-estul Nigerului, unde au avut loc din 2015 incursiuni ale gruparii jihadiste din Nigeria Boko Haram, potrivit unui raport al ONU, citat de AFP potrivit Agerpres. ''Incepand din martie, numarul…

- Președintele in exercițiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Miroslav Lajcak, a declarat joi ca situația din regiunea Donbas nu s-a imbunatațit inca, relateaza site-ul agenției Unian, conform Mediafax.Lajcak a declarat, in cadrul unei conferințe comune cu ministrul…

- Trei soldati ucraineni au fost ucisi in estul tarii in confruntari cu separatistii prorusi, cele mai sangeroase de la investirea noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat miercuri armata, cu cateva ore inainte de negocierile de pace, transmite AFP potrivit Agerpres In vizita la Bruxelles,…

- Cel putin 14 politisti egipteni si-au pierdut viata miercuri intr-un atac asupra unui post de control din orasul Al-Arish, in nordul peninsulei Sinai, informeaza EFE citand surse de securitate. In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au murit totodata cel putin patru teroristi,…