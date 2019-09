Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la președinție, îi acuza pe contracandidații Viorica Dancila și Dan Barna ca se tem sa vina la dezbateri despre viitorul României, în schimb și-au programat vizite în SUA în încercarea de a-și crea o imagine la nivel internațional.…

- Dan Barna a fost validat pentru funcția de președinte USR, la cel de-al cincilea Congres Național al USR, care are loc la Timișoara.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania Dan Barna a fost validat cu 429 de voturi pentru…

- "Ce interesant! Unii reprezentanti ai PNL si USR jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu, doar-doar ne-om supara si n-am mai vota motiunea de cenzura, ca sa-i scapam de frica guvernarii Ii asigur ca declaratiile lor nu ne schimba opinia nici in ce priveste votarea unei motiuni de cenzura…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca desemnarea de catre PSD a Danei Girbovan in Guvern reprezinta "un semnal extrem de ingrijorator ca PSD va relua eforturile de a-si subordona Justitia". "Ii cer presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia…

- "Vreau sa clarific o afirmație care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca aș fi președinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, dar cred ca președintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca instituțiile care se ocupa…

- Dacian Cioloș scrie pe Facebook, in ziua in care a fost lansata campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, ca il sprijina pe acesta la prezidențiale și crede ca nu va fi niciun președinte-jucator și nici unul spectator.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE ”Il sprijin…

- „De ce candidez la acest Congres și de ce voi candida și la prezidențiale? ...Pentru o Romanie VIE si nesufocata de ipocrizie. ...Pentru ca prin sistemul circulator al acestui popor sa treaca sange CALD, nu cabluri de CYBORG. ...Pentru ca țara noastra sa nu fie doar un contur pe o harta,…

- 'Astazi adoptam proiectul de act normativ privind reglementarea serviciilor alternative de transport de persoane prin intermediul unor aplicatii digitale, un proiect pe care l-am discutat saptamana trecuta in prima lectura. Vom stabili o formula care sa asigure transportul pasagerilor in conditii…