Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Hurduc, a participat, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), prilej cu care demnitarul roman a subliniat ca, prin promovarea digitizarii si a conectivitatii impreuna cu

- ROMSILVA INVITA SPECIALIȘTII UNESCO ȘI IUCN SA EVALUEZE MODUL IN CARE SUNT ADMINISTRATE PADURILE DIN PATRIMONIUL UNESCO Directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, invita specialiștii Comisiei comune ai Centrului pentru patrimoniul mondial al UNESCO și specialiștii…

- Dacian Ciolos a avut o interventie in Parlamentul European, dupa alegerea socialistului David Sassoli in funcția de președinte al Parlamentului European, care i-a iritat pe cei aflati in sala. „Propunem partenerilor proeuropeni proiectul unei conferințe pentru viitorul Europei in care sa gandim modul…

- Un val de caldura extrem de intens afecteaza portiuni intinse ale Europei, facand ca mercurul termometrelor sa se apropie in multe regiuni de 40 °C si, pe alocuri, chiar sa depaseasca aceasta valoare. Canicula afecteaza nu numai tarile cu clima mai calda, precum Spania, Italia sau Franta, ci si pe cele…

- Dacian Ciolos este primul presedinte roman al unui grup din Parlamentul European, dupa ce miercuri a fost votat lider al Renew Europe, al treilea grup din PE și fara de care nici popularii, nici socialiștii, nu vor putea forma o majoritate. „Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia…

- Sondajul „Wellcome Global Monitor” asupra atitudinilor oamenilor fata de stiinta arata ca gradul increderii in vaccinuri este foarte scazut in Europa. Doar 59% dintre cetatenii din vestul Europei considera ca vaccinurile sunt sigure si 50% in estul Europei, fata de 79% la nivel global, ceea ce este…

- Ploile care au cazut in mare parte a Uniunii Europene (UE) au determinat serviciul de monitorizare agrometeo european (MARS) sa imbunatateasca estimarile privind productia de grau si porumb din acest an, in timp ce seceta din Spania a impus MARS sa revizuiasca in scadere estimarile pentru orz la nivelul…

- Specialiștii in planetologie au descoperit ca porțiunile galbene de pe suprafața Europei, un satelit al planetei Jupiter, depozite de clorura de sodiu. Este vorba despre compusul chimic cunoscut sub denumirea de „sare de masa”, precizeaza experții centrului de cercetari Jet Propulsion Laboratory (JPL),…