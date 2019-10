RĂZBOI în Chile. 7 morţi în urma revoltei. Anunțul preşedintelui Sebastian Pinera Pentru a doua noapte consecutiv, o masura de stare de asediu a fost decretata la Santiago de Chile intre orele 19.00 si 06.00 (22.00-09.00 GMT). Starea de urgenta este, de asemenea, in vigoare in mai multe regiuni, printre care capitala cu sapte milioane de locuitori. Masura a fost extinsa duminica seara in mai multe orase mari din sudul si nordul tarii. 'Suntem in razboi impotriva unui dusman puternic, neinduplecat, care nu respecta nimic si pe nimeni si care este pregatit sa recurga la violente si delincventa fara nicio limita', a declarat presei presedintele Pinera. Generalul Javier… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

