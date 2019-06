Daniel Zamfir a fost intrebat daca regreta ca nu mai este in PNL in contextul in care ALDE nu a trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare 2019.

''Nu eu am plecat din PNL, va aduc aminte ca Ludovic Orban m-a exclus din PNL, motivul fiind cunoscutele Legi anti-camatarie. Atunci am fost acuzat ca am promovat niște legi socialiste care nu ar raspunde penru electoratul liberal, ca atare Orban m-a exclus.

Nu imi pare rau, vazand drumul ales de PNL sub conducerea lui Ludovic Orban! Partidul Național Liberal a pus cruce definitiv brand-ului de purtator anti-comunist, de aparator…