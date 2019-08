Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Alba Iulia insista ca instantele de judecata sa accepte un acord de recunoastere a vinovatiei cu un inculpat acuzat de infractiuni grave in domeniul exploatarii lemnului. Un astfel de acord a fost respins in 2018 si este propus, din nou, judecatorilor in 2019. Tribunalul Alba a respins,…

- Remus Radoi, interlopul la care a apelat șeful Poliției Olt, Nicolae Alexe, pentru a o gasi pe Alexandra Maceșanu, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT București privind informațiile pe care le deține despre cazul de la Caracal. Barbatul a fost audiat aproape o ora de anchetatori, iar, la plecare,…

- Perchezitiile la locuinta lui Gheorghe Dinca de la Caracal vor continua in perioada urmatoare, a anuntat, sambata, Biroul Informare si Relatii Publice al DIICOT. Conform aceleiasi surse, procurorii au perchezitionat locuinta si in cursul zilei de sambata si au audiat mai multi martori. "Astazi, (...)…

- Polițiștii de la Omoruri din Poliția Capitalei și criminaliștii care au verificat, și sambata, casa monstrului din Caracal, au ridicat laptopul lui Gheorghe Dinca.Acesta a fost trimis deja specialiștilor poliției pentru expertiza informatica. Anchetatorii spera sa afle detlii importante, dupa…

- Procurorii DIICOT si politistii de la criminalistica vor efectua vineri o cercetare complexa si amanuntita la domiciliul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, urmand sa fie verificate si gropile de beton aflate in curtea locuintei acestuia,…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- Decizie finala in instanța, pentru doi ciobani din Alba care aproape au omorat in bataie alți doi barbați, in urma unui conflict izbucnit pentru supremația unui loc de pașunat. Dupa ce Tribunalul Alba i-a condamanat pe Stanuș Valer și Stanuș Andrei la cate 8 ani de inchisoare, iar pe minorul, P.G.A…